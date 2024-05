Bombeiros resgatam MC Gui após barco afundar no Rio Grande do Sul

O cantor viajou ao estado gaúcho, que enfrenta a maior cheia da história, para ajudar às vítimas e os animais que estão ilhados

MC Gui passou por um susto daqueles enquanto ajudava no resgate às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O cantor, que faz voluntariado no estado, ficou transtornado quando o barco em que estava começou a afundar, enquanto auxiliava no resgate de animais em São Leopoldo. Apesar da situação difícil, o funkeiro foi salvo pelo Corpo de Bombeiros.

Nas redes sociais, o músico divulgou que, apesar da embarcação ter afundado, conseguiu salvar, junto com outros voluntários, dois cachorros e dois gatos. Inclusive, um dos bichinhos, chamado pelo MC de Milagre, será adotado por ele. O grupo também levou alimentos e água para os moradores, que sofrem com a falta de mantimentos.

Vale destacar, que um dos amigos do artista teve hipotermia após cair na água quando o barco afundou. Ele foi atendido pelos bombeiros do local. Em um pronunciamento, MC Gui disse: “Hoje eu vivi um dos dias mais tristes da minha vida e da vida desse povo gaúcho! Passei dois dias dentro do maior desastre que nosso povo já enfrentou. Eu senti na pele e gostaria de deixar meu apoio ao povo gaúcho”.

“Trouxemos três carretas para fazer a distribuição de perto e, também, uma equipe de 20 voluntários. Estou empenhado e peço ajuda de todos que acompanham aqui. Juntos somos mais amados e muito mais fortes”, acrescentou na sequência.

Fonte: Uai