Morre outro irmão envolvido em briga de trânsito no Aparecida II

Fernando Lopes, de 36 anos, que foi baleado após uma discussão em decorrência de um acidente de trânsito no último domingo (12), em Caratinga, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito nesta quarta-feira. Ele estava internado no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora.

Relembro o caso:

A Polícia Militar foi acionada após um desentendimento em um acidente de trânsito, onde um indivíduo realizou disparos de armas de fogo em outros dois cidadãos no bairro Nossa Senhora Aparecida.

No local a PM constatou que haviam dois indivíduos caídos ao solo, sendo que um deles já estava sem vida, e uma segunda vítima com sangramento na região do pescoço, foi socorrida pelos militares até o HNSA em estado grave.

O suspeito dos disparos entrou com o veículo em alta velocidade na rua onde uma das vítimas manobrava outro veículo. O suspeito perdeu o controle e colidiu contra uma parede, e já saiu do carro com uma arma de fogo. Começou uma discussão entre o autor e a vítima fatal, Carlos Henrique Lopes Dias, de 31 anos, em seguida ocorreu os disparos. A segunda vítima dos disparos, de 36 anos, é irmão da vítima fatal, e ao ver a situação e de posse de um canivete saiu de casa e foi para cima do autor dos disparos, mas também foi atingindo. O suspeito dos foi detido no Hospital, ao buscar atendimento, com um corte no pescoço.