Jovem se apresenta à polícia e confessa assassinato em Piedade de Caratinga

CARATINGA – Na tarde desta segunda-feira (6), o advogado Max Capella esteve na delegacia de Polícia Civil, junto de seu cliente Lucas Sabino de Moura, 21 anos, que confessou o assassinato de Lindomar Sabino Mota, 43, ocorrido na última sexta-feira (3), em Piedade de Caratinga.

Max Capella disse que seu cliente se apresentou para dar a versão dos fatos e esclarecer o ocorrido. “Lucas é um rapaz trabalhador, tem 21 anos, está noivo, pretendendo se casar, e o ocorrido foi uma fatalidade tanto para a vítima, quanto para ele”, disse o advogado.

Sobre a motivação, Max disse que por ser problema familiar será exposto no inquérito e no processo criminal. “Pretendemos mostrar que ele está colaborando, vai entregar arma do crime para polícia, e esperamos que responda em liberdade até uma sentença definitiva”, afirmou Max Capela.

O advogado limitou-se a dizer que o problema foi envolvendo a mãe de Lucas.

O HOMICÍDIO

Lindomar Sabino Mota, 43 anos, foi assassinado na tarde da última sexta-feira (3), no Córrego Rio Preto, zona rural de Piedade de Caratinga.

A PM foi informada sobre o crime e uma guarnição foi até o local. A vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo, sendo socorrida por terceiros para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Caratinga, porém, veio a óbito.

Levantamentos feitos pelos militares apontam que o crime ocorreu devido os pais do autor terem se separado e ele não aceitar um relacionamento de Lindomar com sua mãe. O autor surpreendeu a vítima na casa dela e efetuou disparos de arma de fogo contra Lindomar.