Jovem morre depois de colidir moto contra carreta

Adolescente que estava na garupa da moto passou por cirurgia e foi encaminhado para UTI

MANHUAÇU – Weberty Domiciano, de 22 anos. morreu na noite dessa última quinta-feira (10) em um grave acidente registrado pela Polícia Rodoviária Federal no KM 557 da BR-116, depois de Santa Bárbara do Leste, próximo ao ‘Posto Pampulha’. O local onde aconteceu o acidente pertence a Manhuaçu.

Weberty era um dos ocupantes de uma motocicleta que colidiu com uma carreta. O outro ocupante da moto, um adolescente, de 15 anos, foi socorrido com vida. “Nós apuramos aqui uma colisão entre uma carreta e um conjunto de carga e uma motocicleta. A moto colidiu contra a parte traseira da carreta em uma curva. Chovia no momento do acidente. A dinâmica do acidente ocorreu da seguinte forma: a carreta seguia sentido Rio de Janeiro e a motocicleta com dois ocupantes seguia sentido Santa Bárbara do Leste. Nós estamos apurando as causas do acidente, mas num primeiro momento, a motocicleta colidiu contra a parte traseira da carreta. Ela tinha dois ocupantes, sendo que um deles, infelizmente, perdeu a vida”, detalhou o policial rodoviário federal Heringer.

O adolescente foi atendido pela equipe do Resgate União de Santa Bárbara do Leste e levado para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora (HNSA) em Caratinga. O Resgate União foi acionado por volta das 18h e o socorrista Erenaldo Ferreira contou o que encontrou no local. “De imediato nos deslocamos para o local informado e deparamos com duas vítimas ao solo. Uma delas estava no meio do mato fora da pista. Essas vítimas voltavam do serviço em uma moto e colidiram contra uma carreta. Uma delas, infelizmente, foi a óbito no local e a outra foi socorrida por nossa equipe com uma fratura de fêmur. A vítima gritava muito, parlamentava muito pouco devido à fratura e um pequeno sangramento no ouvido, mas nos falou o nome do pai e o próprio nome até o momento em que foi conduzida. disse o socorrista.

Com o impacto da colisão, o para-choque da carreta foi arrancado. A perícia da Polícia Civil foi acionada para realizar os trabalhos periciais e liberar o corpo da vítima para o serviço funerário. Weberty, segundo informações, era morador do Córrego dos Raposos, em Simonésia. O adolescente que estava na garupa da moto passou por cirurgia e foi encaminhado para UTI (Unidade de Treinamento Intensivo).