Jovem assassinado na zona rural de Bom Jesus do Galho

BOM JESUS DO GALHO – Marcos Antônio de Oliveira, 18 anos, foi assassinado na noite da último sábado (4). O crime foi registrado na rua Secundino Lima e Silva, Quartel do Sacramento, zona rural de Bom Jesus Galho.

A Polícia Militar foi informada a respeito do crime. As informações apontavam que a vítima foi abordada e o autor efetuou os disparos. Marcos Antônio chegou a correr para dentro da casa de parentes, mas foi seguido pelo autor, que efetuou mais disparos contra o jovem.

Após o crime, o autor fugiu e segundo testemunha, ela apenas ouviu os disparos, não sabendo dizer quem fez os disparos.

A vítima foi socorrida ao hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, mas veio a falecer durante o percurso. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), onde foram constatados que cinco disparos atingiram a vítima.

O pai da vítima foi ouvido. Ele disse que estava em Ipatinga no momento do crime e que um primo de Marcos Antônio acompanhou o socorro. Ele comentou que o filho esteve em Quartel do Sacramento pela segunda vez e que já estava no distrito há uma semana aproximadamente. Marcos foi acompanhar a avó para que ela pagasse algumas contas e eles estavam hospedados na casa de um familiar. Marcos residia no bairro Esperança, em Ipatinga.

Foram feitas diligências, mas nenhum suspeito tinha sido detido até o final dessa edição, como também a motivação do crime ainda era desconhecida.