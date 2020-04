Ipatinguense que testou positivo para covid-19 estava há cinco dias em Caratinga

Secretária de Saúde fala sobre caso de paciente que quebrou a quarentena no Vale do Aço e estava na casa da namorada no Bairro Anápolis

CARATINGA- Uma movimentação da equipe de saúde da prefeitura com apoio da Polícia Militar chamou atenção na manhã desta terça-feira (28), na Rua Quintino Bocaiúva, Bairro Anápolis. Tratava-se da verificação de uma possível situação de descumprimento de medida sanitária, onde foi apurado que um indivíduo da cidade de Ipatinga, teria quebrado a quarentena, estando há dias na cidade de Caratinga. E, na segunda-feira (27), foi confirmado o seu resultado positivo para covid-19.

A respeito desta situação, a Secretaria de Saúde se pronunciou, por meio de coletiva de imprensa, citando as medidas que foram tomadas desde a identificação da presença deste indivíduo em Caratinga. Conforme a secretária de Saúde, Jacqueline dos Santos, o setor de Vigilância foi procurado por uma Agente Comunitária de Saúde (ACS), que estava preocupada, alegando que havia tido contato com o namorado que havia testado positivo para o coronavírus.

O rapaz esteve em Caratinga, inicialmente, por quatro dias, durante o feriado de Tiradentes. Depois, esteve novamente no município, já em quarentena, por mais cinco dias, tendo sido localizado hoje na casa da namorada. “Para nossa surpresa, acabaram informando que ele estava em Caratinga. Fomos investigar melhor o caso, inteirar, o fato no final de semana do feriado do dia 21 de abril esse rapaz veio para Caratinga. Passou o final de semana e feriado todo em Caratinga com a namorada. Retornou para o município de Ipatinga na quarta-feira, dia 22 de abril e na quinta-feira (23) começou a sentir mal. Uma tosse, ficou meio preocupado, com uma dor no peito também e a empresa que ele trabalha achou melhor que realmente ele procurasse uma consulta médica. Ele foi até o Hospital Márcio Cunha, lá foi atendido, realizada a coleta de material. Em quarentena domiciliar, que é o protocolo para pacientes suspeitos para covid-19, pegou seu automóvel pessoal e retornou para Caratinga. Não tinha resultado, mas, ele estava em quarentena domiciliar e deveria ter permanecido em sua residência”.

Jacqueline destaca ainda o que foi alegado pelo ipatinguense, após contato com a Secretaria de Saúde de Caratinga. “Conversei com ele por telefone, que alega que realmente não sabia, mas, falei com ele que a atitude que teve de vir para Caratinga foi irresponsável, pois o paciente suspeito tem que cumprir a quarentena no seu domicilio. Ele tem consciência disso, sabe do problema que ele causou”.

Dentre as medidas que o município implementou a partir deste caso, foi identificar as pessoas que tiveram contato com o casal. Quatro profissionais de saúde que tiveram contato com a ACS foram colocados em quarentena. Demais pessoas que tenham tido contato com os dois, devem procurar a Secretaria de Saúde para que sejam orientados os protocolos de saúde e monitoramento.

Além disso, a namorada deste paciente foi colocada em internação hospitalar, apesar de assintomática. “É uma pessoa que mora sozinha, mas todo esse contexto gerou para eles um desconforto, recebendo ameaças de linchamento, está com muito medo. E a forma de monitorá-la com a preservação da integridade física e emocional é com uma internação social”, frisou.

Imediatamente, na abordagem realizada com a equipe médica, foi realizado o teste rápido na paciente que passa a ser suspeita, por ter tido contato com o namorado. Mas, apesar de o exame ter apresentado resultado negativo, será preciso fazer um novo teste, uma vez que o protocolo é de que o paciente seja testado entre o 3° e 7° dia de sintomas. Sexta-feira (1° de maio) será realizada coleta de material para encaminhar à Fundação Ezequiel Dias.

Já o paciente do município de Ipatinga, que testou positivo para covid-19, foi encaminhado nesta tarde para a sua cidade de origem para cumprir a quarentena e seguir tratamento.

Confirmado o descumprimento de medida sanitária, foi feito o registro da ocorrência, tendo a PM feito o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e o autor se comprometido a comparecer ao Juizado Especial Criminal.

A Secretaria de Saúde ainda destaca que tem recebido denúncias de pessoas de outras localidades que estão se refugiando em Caratinga, o que segue apurando e fiscalizando.

*PREFEITURA DE IPATINGA*

O DIÁRIO fez contato com a Prefeitura de Ipatinga, que emitiu a seguinte nota:

“A Prefeitura de Ipatinga esclarece que um homem de 26 anos, morador do município, realizou exame laboratorial em unidade hospitalar local, devido à suspeita de contaminação por coronavírus, no último dia 23, tendo o caso sido confirmado na noite desta segunda-feira (27).

Logo na manhã desta terça-feira (28), a Vigilância Epidemiológica de Ipatinga localizou o paciente, que informou ter se deslocado a Caratinga.

Ao tomar plena ciência do ocorrido, imediatamente a Secretaria de Saúde de Ipatinga enviou comunicado à autoridade sanitária de Caratinga, para cumprimento de protocolo”.