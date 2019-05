Inscrições para vagas regionais do Transforma Minas na reta final

Vagas para secretarias de Saúde, Meio Ambiente, Trabalho e Desenvolvimento Social terminam na segunda-feira (6/5)

DA REDAÇÃO – O período para se candidatar a 59 vagas regionais do Transforma Minas, Programa de Gestão de Pessoas por Mérito e Competência, que seleciona profissionais para posições estratégicas da administração pública estadual, termina nesta segunda-feira (6). As oportunidades são nas secretarias de Estado de Saúde (SES), de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e de Desenvolvimento Social (Sedese). As inscrições são realizadas pelo site do Transforma Minas (transformaminas.mg.gov.br) e pelo aplicativo MG App.

Na SES, foram disponibilizadas 28 vagas, sendo 18 em Superintendências Regionais de Saúde e dez em Gerências Regionais de Saúde. Entre os municípios contemplados estão Alfenas, Barbacena, Itabira, Januária e Pouso Alegre. Os ocupantes dos cargos de superintendentes e gerentes são responsáveis por apoiar, implementar e monitorar as políticas e ações de Saúde, fortalecendo a governança regional do Sistema Estadual de Saúde na área de abrangência de sua regional.

As inscrições da Semad são para nove vagas de superintendente regional de Meio Ambiente, sendo elas em Belo Horizonte, Montes Claros, Diamantina, Governador Valadares, Ubá, Varginha, Divinópolis, Uberlândia e Unaí.

Já na Sedese, os interessados podem se candidatar a 22 vagas nas Diretorias Regionais de Desenvolvimento Social de municípios como Araçuaí, Curvelo, Diamantina, Poços de Caldas e outros. Entre as atribuições dos diretores está prestar apoio técnico aos municípios em ações relativas às políticas públicas de competência da secretaria.

As 59 vagas são destinadas a funcionários públicos, profissionais da iniciativa privada ou do terceiro setor que preencham os pré-requisitos e as competências exigidas em cada função. O processo seletivo de lideranças de regionais, por meio do Transforma Minas, foi regulamentado pela Resolução Conjunta Seplag/Segov/SecGeral nº 10.012, publicada no Diário Oficial de Minas Gerais no dia 23/4. A seleção conta com etapas como análise curricular, teste de perfil, entrevistas, entre outras.

Sobre o Transforma Minas

Lançado em 8/3 deste ano, o Transforma Minas – Programa de Gestão de Pessoas por Mérito e Competências – é um inovador programa de atração, seleção e desenvolvimento de profissionais para posições da alta administração pública, inspirado em bem-sucedidos modelos e práticas internacionais de gestão de pessoas no setor público.

Ao longo de 2019, o Governo de Minas prevê selecionar profissionais para posições de chefia, direção e assessoramento na administração direta, envolvendo tanto cargos estratégicos quanto vagas regionais em diversas áreas da gestão pública, como Educação, Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente.