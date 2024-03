Inaugurado em 1999, Monumento ao Cafeicultor precisa de restauração

Quem passa pela Avenida Presidente Tancredo Neves, na altura do Bairro Esplanada, em Caratinga, observa a necessidade de restauração do Monumento ao Cafeicultor.

A estátua, inaugurada em 24 de setembro de 1999, no governo de José de Assis e Moacyr de Mattos Filho, está com os braços se rompendo, o que faz com que a peneira, que simboliza o instrumento utilizado para abanar o café em grão, também corra o risco de cair. Observa-se o desgaste natural na estrutura, devido aos eventos climáticos. O DIÁRIO entrou em contato com a Prefeitura e aguarda uma nota de resposta.

O MONUMENTO

O Monumento ao Cafeicultor foi o marco inicial para construção da Praça do Café, uma homenagem ao principal setor econômico do município. Confeccionado pelo escultor Ceará, a inauguração da estátua coincidiu com a realização da 2ª Feira do Cafeicultor e Produtor Rural (Fecap), evento voltado para o setor.

A construção foi fruto de parceria entre Prefeitura Municipal, Credcooper e Coopercafé.