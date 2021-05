Idoso é assassinado com golpes de botijão de gás em Entre Folhas

ENTRE FOLHAS-José Ferreira Santos, 77 anos, foi brutalmente assassinado nesta última quarta-feira (12), no município de Entre Folhas.

O crime aconteceu dentro da casa do idoso na rua América Ribeiro, conhecida popularmente como “Rua da Máquina”.

José que era conhecido como “Zé Ziquinha”, foi encontrado morto em um dos quartos da residência.

O crime foi descoberto por volta das 21h, após os vizinhos do idoso perceberem que o imóvel estava com as portas e as janelas abertas. O fato causou estranheza, já que não era costume da vítima deixar a casa aberta nesse horário da noite.

Preocupados, os vizinhos entraram e encontraram a vítima caída ao chão com ferimentos graves na cabeça, já sem vida, e chamaram a Polícia Militar. A forma como a vítima foi morta chocou a vizinhança.

“A vítima foi abordada e espancada com uma panela e para consumar o homicídio foi usado um botijão de gás. A vítima morava só e tinha o costume de vender botijões para a comunidade. A vítima estava semidespida, com uma bermuda abaixada até o joelho, dando a entender que alguém possa ter tentado retirar uma carteira. A princípio, não achamos nenhuma documentação ou carteira dele. Pode-se evidenciar que o autor ou os autores do crime roubaram a carteira dele”, disse o tenente Arthuzo.

O local do crime foi isolado pela PM até a chegada da perícia da Polícia Civil. A panela e o botijão de gás sujos de sangue, que teriam sido usados para golpear e assassinar o idoso, foram recolhidos pela perícia. Até o momento não há suspeitos do crime e nem se sabe qual foi a motivação. A PM busca informações que possam levar à autoria do homicídio. “A gente pede à comunidade de Entre Folhas que, caso tenha alguma informação que possa levar até a autoria desse crime, que comunique a PM imediatamente”, reforçou o tenente.

A PM também informou que a vítima não tinha conflitos e não foi verificado nenhum sinal de arrombamento na residência. Após os trabalhos periciais, o corpo da vítima foi liberado e levado pelo serviço funerário ao Instituto Médico Legal (IML) de Caratinga.