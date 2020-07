Idoso de Santa Luzia morre com diagnóstico de covid-19

Casu explica que foi feita coleta de exame no paciente, que deu entrada com insuficiência respiratória e pneumonia. Resultado confirmou coronavírus

CARATINGA- Caratinga registrou o 14° óbito de paciente diagnosticado com covid-19, na última quarta-feira (8). Um homem de 68 anos que estava internado no Casu-Hospital Irmã Denise e residia no distrito de Santa Luzia.

Muitos questionamentos, de familiares do idoso, inclusive, foram relatados por meio das redes sociais, em relação ao diagnóstico para coronavírus. O DIÁRIO pediu uma nota de esclarecimento ao Hospital Casu, em relação ao quadro de saúde do paciente quando deu entrada na unidade e também sobre o exame realizado.

Conforme o Casu, o homem de 68 anos veio a óbito na data de 8 de julho de 2020, ás 05h15. “Deu entrada no hospital com insuficiência respiratória e pneumonia, devido ao quadro foi considerado suspeito para covid-19 e foi colhido o exame RT-PCR”.

A nota ainda afirma que, no momento do óbito, a confirmação para covid-19 ainda não havia chegado, “por isso, no documento de Declaração de Óbito consta que o paciente era suspeito para a doença. Após as 18h do dia 08 de julho, a unidade recebeu o resultado do exame positivo para covid-19 e imediatamente comunicou a família, que inclusive está em posse do resultado”, finaliza.