Guia de Alvará e IPTU 2020 já estão disponíveis pela internet

Carnês de pagamentos poderão ser retirados através do site oficial da Prefeitura de Caratinga

CARATINGA- As guias para o pagamento de Alvarás e do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2020 já estão disponíveis nos sites da Prefeitura (caratinga.mg.gov.br) e na Central de Atendimento ao Cidadão (Rua Raul Soares, 145, Centro). O carnê de IPTU também será enviado pelos Correios, mas, a partir deste ano, a guia de alvará somente será retirada nestes dois pontos.

O secretário municipal de Fazenda, Pedro Pereira Lomar, ressalta que diferente de outros municípios, Caratinga indica a cobrança do IPTU e do Alvará para abril como forma de amenizar os compromissos financeiros do início de ano para o cidadão, como Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA), gastos escolares com os filhos e outras despesas, que acabam pesando no orçamento de janeiro dos cidadãos. “A cobrança no mês de abril visa reduzir a concentração de despesas para o cidadão no primeiro trimestre do ano, dessa forma ele consegue equilibrar melhor as contas.” comenta o secretário.

ALVARÁS

Devido a grande porcentagem de devolução desses documentos entregues pelos Correios, a partir deste ano a guia de recolhimento do Alvará poderá ser retirada apenas através do site oficial da Prefeitura de Caratinga (www.caratinga.mg.gov.br) e na Central de Atendimento ao Cidadão. A mudança resultará em economia aos cofres públicos e além de tornar o processo mais rápido e eficiente.

O Alvará é um documento governamental, emitido pela prefeitura, que autoriza alguém a praticar determinado ato como, por exemplo, estabelecer funcionamento de uma empresa.

IPTU

Diferentemente dos Alvarás, o carnê de IPTU continuará sendo enviado pelos Correios além da possibilidade de retirada na Central de Atendimento ao Cidadão e no site oficial da Prefeitura de Caratinga. O contribuinte poderá optar pelo parcelamento, em até oito vezes, ou em cota única com vencimento em 15 de abril. Se optar pelo pagamento em parcela única o contribuinte terá um desconto de 15%, o que resulta em uma economia significativa.

Como acessar:

No site da Prefeitura de Caratinga, no menu Serviços Online, à esquerda da tela, clique no item AR Cidadão. Na página seguinte, selecione Carnê 2020 do IPTU/ISS Fixo/Alvará de Licença/Taxa Anual de Cemitério. Basta selecionar a opção Imobiliário para IPTU ou Mobiliário para Alvará, indicar o número de inscrição sem o último zero, selecione o tipo de carnê desejado (IPTU ou alvará) e, por último, o ano do débito. Clique em gerar documento. Para finalizar, basta imprimir o documento.