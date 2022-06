Projeto de sistema de videomonitoramento em locais estratégicos pode ser ampliado com parceria público-privada

CARATINGA– As polícias Militar e Civil, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Caratinga (ACIC), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Ministério Público, Prefeitura e Câmara, apresentaram na manhã desta terça-feira (4), o sistema de videomonitoramento Guardião Caratinga.

Trata-se de um ousado e moderno sistema de monitoramento com câmeras de alta resolução em locais estratégicos da cidade, com uso de tecnologia capaz de realizar a leitura de placas, bem como reconhecimento facial.

Major Flávio explica que o objetivo foi apresentar o projeto para o empresariado de Caratinga e destaca como ele irá contribuir no combate à criminalidade. “Um sistema de videomonitoramento que as polícias estão desenvolvendo com objetivo de aumentar a segurança na cidade de Caratinga, prevenção criminal, reduzir os crimes contra o patrimônio, de furto, roubos e objetivo de perseguição penal também. A Polícia Civil terá informações importantes para conclusão de inquéritos e para perseguição penal”.

Para que o projeto seja efetivado e ampliado, o militar explica que será necessária uma parceria público-privada. “Já tem o recurso público destinado para essa finalidade, porém, ele é insuficiente, não contempla toda a cidade e estamos tentando, através da iniciativa privada, viabilizar esse projeto para a cidade de Caratinga, de forma que consigamos atender todos os bairros e colocar um projeto bem amplo, que traga informações e gere segurança para a cidade”.

Inicialmente, o projeto prevê 30 câmeras instaladas pela cidade, com previsão de ampliação, especialmente, para os distritos de Caratinga. Major Flávio explica que ainda há uma central de monitoramento no 62° Batalhão de Polícia Militar com acompanhamento em tempo real 24 horas. “Além disso, estamos desenvolvendo um projeto que é autônomo, porque tem inteligência artificial e com essa tecnologia consegue notificar das informações relevantes para a segurança, aos policiais que estão de serviço através de aplicativo de smartphone. Em razão da inteligência artificial dessas câmeras temos uma assertividade maior. Fizemos alguns testes para o projeto piloto, têm câmeras que estão com duas, três mil circulações de veículos por dia. Um analista para pegar essas informações e processá-las, cinco, seis bancos de dados é totalmente inviável. A tecnologia faz essa conversão de forma automática, imediata e fornece essa informação para o operador de segurança em tempo real. Essa autonomia do sistema, que permite uma maximização dessas nossas ações e o emprego mais efetivo do policiamento”.

Quatro câmeras já foram instaladas em caráter experimental. Para major Flávio, os resultados já são considerados satisfatórios. “Esse período de testes foi extremante importante para a tomada de decisões. As tecnologias são novas, algumas estão sendo testadas pela primeira vez, não tem outras experiências de outras polícias, inclusive de outros estados testando, de forma que verificamos a viabilidade de alguns equipamentos e a inviabilidade de outros. Fizemos testes com algumas empresas, para cobrar a melhor tecnologia para a cidade, que atenda às necessidades da segurança pública de forma eficiente, prestar o melhor serviço, a ser mais assertivo na tomada de decisões”.

Integração de dados e consultas necessárias irão facilitar o trabalho da polícia, como afirma. “A câmera faz a leitura de caracteres especiais, de placas e o software transforma esse dado em informação processada. Faz o link com o Sistema Nacional de Mandados de Prisão, o cadastro de veículos do Detran, nosso sistema de confecções de ocorrências. Todos eles são consultados, sendo possível verificar veículos com busca e apreensão, proprietários de veículos que estejam com mandado de prisão expedido, veículos furtados e roubados, uma série de informações de interesse da segurança que são processadas e reportadas ao policial em tempo real”.

FILMAGENS SÃO FUNDAMENTAIS PARA ELUCIDAÇÃO DE CRIMES

O delegado Sávio Moraes utilizou casos reais para demonstrar a importância das imagens de câmera de segurança, tanto na prevenção, quanto no combate à criminalidade. “A Polícia Civil está apresentando dois casos que foram emblemáticos na cidade e que as filmagens foram cruciais para elucidação do crime, oferecimento da denúncia e perseguição criminal. Nesses dois crimes, um assalto a joalheria e o homicídio da professora Argentina só foi possível a elucidação completa desses delitos, devido a capturas de imagens de câmeras de segurança da cidade de particulares. Se existisse o Olho Vivo na cidade, tais crimes poderiam ter sido até mesmo evitados, hoje existe um sistema de câmeras que armazena fotos de egressos. Por exemplo, no caso da professora Argentina, em que o autor do crime já era uma pessoa com antecedentes criminais, a câmera poderia ter captado a imagem dele, que ele estava na rua a noite, fora do horário da prisão domiciliar, poderia ter sido emitido um alerta e ele capturado pela Polícia Militar antes de praticar o crime. Esse o objetivo desse projeto de hoje e para a parte investigativa é essencial a instalação dessas câmeras”.

Sávio cita que o projeto tem total aplicabilidade na cidade de Caratinga. “Existem municípios com muito menos poder aquisitivo de Caratinga, população muito menor e existe projeto com muito mais câmeras do que estamos apresentando aqui hoje. É importante conscientização por parte dos comerciantes da cidade e que é um investimento que a longo prazo vai sair mais barato para eles, que pagar segurança, investir numa segurança individual sendo que um menor aporte financeiro vai contribuir para toda a cidade”.

Sandra Carli, presidente da CDL, frisa a aceitação positiva dos comerciantes e a expectativa de ampliação do Guardião Caratinga. “É um projeto que vai dar segurança para os empresários e para as pessoas circulando nas ruas. Estamos fazendo várias reuniões sobre o projeto e agora precisamos angariar fundos para manter esse projeto. Os comerciantes estão recebendo esse projeto com muito carinho, porque vai beneficiar a todos, Caratinga está crescendo e tem cidades menores que já têm essas câmeras instaladas. É uma segurança para todos”.