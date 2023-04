Grupo de atividades para a terceira idade em Piedade de Caratinga

PIEDADE DE CARATINGA – Em Piedade de Caratinga, a Secretaria de Desenvolvimento Social através Centro de Referência a Assistência Social (CRAS) realiza um trabalho voltado ao público da terceira idade (acima de 60 anos), ofertando diversas atividades esportivas, culturais e sociais com foco na melhoria da qualidade de vida através da prática esportiva.

No campo esportivo e de lazer são ofertadas oficinas voltadas às práticas corporais trabalhando o fortalecimento muscular e a mobilidade/flexibilidade, caminhada, treinamento funcional e dança através de aulas promovidas pela educadora física Tatiane Batista de Albernaz que atua em encontros semanais (segundas e quartas-feiras).

Além das oficinas esportivas, também são ofertados aos assistidos suporte psicológico com profissionais da área. Também são realizados diversos encontros culturais com apresentação de filmes, realização de passeios e encontros temáticos.

Segundo a professora Tatiane, “os encontros propiciam um momento de lazer e saúde para os participantes, tirando-os da rotina corriqueira e fazendo com que possam praticar atividades físicas com todo o cuidado e de acordo com suas necessidades individuais. Temos por volta de 20 alunos por aula, de diferentes faixas etárias. O entusiasmo e comprometimento dos participantes é admirável e muito importante para a vida deles”, conclui.

Para participar das atividades desenvolvidas na Academia para Idosos, os interessados devem procurar o CRAS de Piedade de Caratinga localizado na Praça Antônio Sabino, 372, centro ou através do telefone (33) 3323-8039.