Gestantes com comorbidades começam a ser imunizadas com vacina da Pfizer

CARATINGA- Com a chegada das 1.170 doses da vacina da Pfizer contra a covid-19, o município deu início nesta terça-feira (25) à imunização de gestantes que possuem comorbidades.

No momento da vacinação, além do documento de identidade, comprovante de endereço e cartão de vacina, é necessária a apresentação do formulário preenchido pelo médico.

O secretário de Saúde Erick Gonçalves concedeu entrevista à imprensa e esclareceu sobre a aplicação da vacina. “Caratinga foi selecionada entre os 47 municípios do Estado para receber essa vacina. Ela tem todo um controle especial de congelamento até chegar no nosso município, foi aberta hoje e tem uma duração de utilização até as 5h do sábado. Ou seja, temos que utilizar essa vacinação, as 1.170 doses, até sábado, às 5h. Elas são mantidas dentro de uma câmara fria que temos dentro da unidade V, por isso escolhemos esse local primeiramente para vacinar essas gestantes com comorbidades. Futuramente, podemos pensar na extensão ou nos próximos dias também em alguma outra unidade de saúde, mas, por enquanto só será aqui, porque fizemos o treinamento dos profissionais aqui e também temos a conservação correta da vacina”.

Conforme Erick, o público-alvo da vacinação da Pfizer, primeiramente, são as gestantes com comorbidades. “Se caso observamos durante o andar dessa semana que as doses são maiores que esse público, já entramos em contato com o Governo do Estado e vamos poder estender também a outros públicos de vacinação dentro das comorbidades, os profissionais de saúde e das forças de segurança”.

A vacinação para os demais públicos continua e na segunda-feira (24), teve início para o público partir de 40 anos. “Lembrando que todos os pacientes que possuem comorbidades devem acessar o formulário que está no site da prefeitura, levar ao seu médico para preencher e trazer até o local de vacinação. E que para os outros públicos, de todas as comorbidades, todas as nossas 24 unidades de saúde estão vacinando, somente aqui na unidade V está exclusivo neste momento para gestante com comorbidades”.

O secretário de Saúde ainda disse que, em relação ao grupo prioritário, por idade, até o momento, não há previsão do Ministério da Saúde para realização da vacinação. “Outra informação importante, foi cancelada momentaneamente a vacinação das gestantes sem comorbidades. No momento, no País, só estão vacinando gestantes com comorbidades e para aqueles municípios que possuem a vacina da Pfizer ou a Coronavac”.