Fim do rodízio de CPF em Caratinga

Comércio volta às suas atividades em horário normal, de segunda a sábado

CARATINGA- O prefeito Welington Moreira revogou o Decreto nº 108, de 23/06/2020, que determinava o rodízio de CPF em Caratinga, bem como o funcionamento do comércio varejista em horário restrito e o fechamento aos sábados.

Conforme o documento, o motivo da publicação do Decreto nº 108/2020 não mais persiste (avanço considerável de pessoas infectadas pelo Covid-19), pois “a situação na sede municipal, segundo os últimos boletins epidemiológicos publicados, está numa decrescente de casos confirmados para o Covid-19”. E acrescentou que o total de pacientes curados está em mais de 83% do total destes casos positivos, “podendo, desta forma, ser monitorado de acordo com o Decreto Municipal nº 97/2020”.

Assim, conforme o Decreto 97/2020 que volta a vigorar, o comércio varejista, atacadista e de prestação de serviços funcionará normalmente sem limitação de horários, ou seja, durante seu horário comercial de segunda a sábado, respeitada a legislação trabalhista. A exigência de CPF em dias específicos está extinta.

As clínicas médicas, odontológicas, veterinárias e estabelecimentos congêneres, poderão funcionar sem restrição de horário, mas cujo atendimento somente poderá ocorrer mediante prévio agendamento e respeitadas às recomendações de prevenção.

Permanecem proibidos eventos públicos e privados de qualquer natureza, em locais fechados ou abertos, com público superior a 30 pessoas; atividades em feiras; centros com atividades comerciais situados ou instalados em ambientes fechados, tais como shopping centers, galerias comerciais e estabelecimentos similares; bares, restaurantes e lanchonetes (exceto delivery); cinemas, clubes, academias de ginástica, boates, salões de festas, teatros, casas de espetáculos e clínicas de estética; e museus, bibliotecas e centros culturais.

A Associação Comercial e Industrial de Caratinga (Acic), a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e o Sindicomércio assinaram um comunicado reafirmando as alterações no funcionamento dos estabelecimentos.