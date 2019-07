Festa Cultural da Escola Professor Jairo Grossi resgata valores da vida

CARATINGA – No último fim de semana aconteceu a tradicional Festa Cultural da Escola Professor Jairo Grossi com o tema “Resgatando valores num entardecer caipira.” Estudantes, amigos e familiares se encontraram em uma tarde de diversão. A decoração, com muitas cores, trouxe vida para o espaço. Sorrisos, comidas típicas, muitos registros e até touro mecânico! A música ao vivo foi um show à parte. Um dia perfeito para comemorar a família!

A tarde foi marcada pelo encerramento do projeto: “Respeito: peça mais importante da convivência”. Nos últimos meses os estudantes puderam aprofundar sobre os valores da vida. Para simbolizar o que foi aprendido em sala de aula: cada turma preparou uma dança. A estudante Beatriz Freitas (9 anos) contou que foram vários ensaios para preparar a apresentação e que está “feliz com o resultado”.

A Tânia Araújo orientadora da Escola Profº Jairo Grossi disse que o projeto começou a ser desenvolvido no mês de maio deste ano. Ela conta que “todos abraçaram a proposta e contribuíram com atividades práticas para promover a boa convivência.”

Ao todo foram onze apresentações. Além de promover a harmonia entre os estudantes a Festa Cultural é também solidária. Parte da renda arrecada no evento vai ser destinada a intuições da cidade de Caratinga.