Feminicídio em Santa Luzia

CARATINGA – Michely Batista da Mata Sales, 24 anos, foi assassinada no final da noite desta última sexta-feira (28), na rua João Costa, distrito de Santa Luzia, zona rural de Caratinga. No local a Polícia Militar foi informada que o suspeito seria um jovem, 22 anos.

Uma testemunha contou à polícia que estava em sua residência juntamente com seus dois filhos, e que em determinado momento chegou ao local, Michele que era sua amiga, e que depois de cerca de vinte minutos, jovem chegou e permaneceu.

Alguns minutos depois chegaram mais duas pessoas, todos ficaram na cozinha e fizeram uso de bebida alcoólica (apenas três latas de cerveja). Ainda segundo as testemunhas, jovem estava muito calado e em determinado momento saiu do local para buscar blusas de frio para ele e para Michely.

Ao retornar, ele jogou a blusa de Michele no chão da cozinha, e a chamou para conversar reservadamente na área de serviço. Pouco tempo depois, o jovem saiu da área de serviço e passou correndo pela cozinha saindo da residência da testemunha com a mão na cintura, provavelmente fugindo sentido Córrego do Suíço. O irmão de Michely contou que logo em seguida foi até a área de serviço, e deparou com sua irmã de joelhos com a face ao chão, e pensou que ela ainda respirava, mas ao pegá-la no colo, constatou que já estava sem vida, com sangramento na boca, então a deitou no chão.

Das testemunhas que estavam no local do fato, apenas duas afirmaram ter ouvido um disparo de arma de fogo, pois estavam na sala, mais próximo de onde a vítima e o suspeito estavam. Durante diligências, foi feito contato com a mãe do suspeito, tendo relatado que seu filho estava inconformado com o possível fim do relacionamento, pois estaria ocorrendo um atrito entre o casal, e que Michely estava grávida de três meses, e ele teria dito que qualquer coisa daria um tiro na barriga dela, não sabendo informar o destino dele.

A irmã de jovem disse ter o visto de posse de um revólver cromado, alguns dias atrás, e o ouviu dizer em uma ligação telefônica que estava precisando arrumar munições. Contou também que ele e Michely já estavam tendo atrito no relacionamento, por ciúmes e um possível fim no relacionamento.

Foi realizada busca na residência do suspeito, mas ele não foi encontrado, sendo recolhido seu aparelho celular que estava carregando no armário da cozinha.

Conforme dados da PM, o jovem possui passagens pela polícia por tráfico de drogas e receptação.

A perícia da Polícia Civil esteve no local realizando os trabalhos de praxe, sendo o corpo liberado para a funerária, constatando aparentemente uma perfuração no ouvido esquerdo.

Foi feito rastreamento, mas o suspeito não tinha sido detido até o final desta edição.