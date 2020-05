Família assaltada em zona rural de Raul Soares

RAUL SOARES – Quatro pessoas de uma mesma família foram assaltadas na noite deste último domingo (10) em Santana do Tabuleiro, zona rural de Raul Soares.

A vítima de 72 anos entrou em contato com a Polícia Militar e contou que dois indivíduos magros, de estatura mediana, trajando roupas escuras e tênis, ambos armados com revólver, aparentando ser calibre 32, chegaram à sua residência exigindo dinheiro e armas.

Os assaltantes reviraram a casa e subtraíram objetos e R$ 2 mil, um aparelho celular, uma espingarda cartucheira, calibre 32 com doze cartuchos. Foram mostradas imagens dos contumazes de furtos e roubos na região para as vítimas, mas não reconheceram nenhum dos autores. O local não possui sistema de monitoramento por câmeras.

Foi feito contato com as frações vizinhas, Vermelho Novo e Santa Barbara do Leste, para iniciar o rastreamento em busca dos autores, mas até o fechamento desta edição nenhum deles havia sido preso.