FALANDO AO CORAÇÃO-3

Um homem transformado pelo estudo da Bíblia

Ele bem que poderia ter feito parte do exército alemão.

Que expressões pesadas em seu rosto!

Quanta desconfiança para com o próximo escondida naquele coração, que mais parecia de ferro do que de um músculo, flexível, irrigado por sangue saudável, carregado de vida.

Lembro bem a primeira vez que ele chegou ao nosso grupo de estudo. Veio a convite de uma jovem muito simpática, e que irradiava constantemente muito amor e confiança. O contraste entre os dois não podia ser maior. Mas como Deus faz as coisas: por alguma razão, por alguma admiração do passado, talvez na rua, numa loja, na escola, aproximaram-se e ficaram amigos – apaixonados? Talvez.

Nossa reunião, com mais quatro ou cinco pessoas, ia começar. Estávamos muito contentes – um ar de novidade envolvia o nosso grupo de estudo bíblico.

Após rápida introdução, passamos à lição do dia. Seguindo as instruções, cada um tinha sua folha com as perguntas e o texto bíblico, que precisava ser procurado individualmente. Um ajudava ao outro, e logo estávamos prontos para começar. Nosso tema era “A Bíblia, a palavra de Deus”, que para muitos já era considerado assunto ultrapassado. Contudo, pela experiência que tivemos até aquele ponto, nossa atitude – de todos – era que valia a pena descobrir o que a própria Bíblia dizia de si mesma.

Nosso visitante permaneceu de cara fechada – estava conosco para agradar a moça, isso era óbvio. Com muito esforço ele participou, e conseguimos chegar ao fim.

Terminamos com pequeno lanche e todos foram para suas casas.

Na semana seguinte, para nossa surpresa, o moço carrancudo estava de volta. Assim continuamos, semana após semana.

O rosto dele começou a se transformar. Sim, ele sabia sorrir! Pouco a pouco suas participações foram se tornando mais livres – lia o texto bíblico indicado, e com suas próprias palavras, trazia a sua interpretação. Semana após semana ele veio e sem se dar conta, de repente, começara a crer no que lia, e demonstrar isso através das atitudes, palavras e ações.

Algumas décadas se passaram. Os dois casaram, tiveram filhos, e mesmo morando distantes, nossas relações de amizade, de carinho, continuam fortes. Houve na verdade, a formação de laços muito profundos entre nossas famílias, e por várias vezes nos visitaram no Brasil.

Um homem que a Bíblia transformou!

Um homem, um policial alemão, que foi conquistado pelo Espírito do Deus vivo, ao ler a Palavra!

