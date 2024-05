COLUNA MG

Expoleste 2024 promete surpreender

Percorrer 2.334m² de estandes, visitando mais de 150 empresas, tem que ter disposição e também a chance de logo após ter o direito de comer algo saboroso, acompanhado de um drink especial. E na 20ª Expoleste em Governador Valadares, que acontece partir de amanhã, 22, até o dia 26 de maio, no Centro de Feiras e Eventos da Univale, essa possibilidade é real. Na Expoleste 2024 estão sendo destinados 800 m² de área para uma alta gastronomia, com sete shows locais, 600 lugares e um espaço coberto. A Praça de Alimentação ganhou 200m² em relação a edição de 2023, levando mais conforto às famílias e visitantes neste ano. (Jornal da Cidade – Governador Valadares)

Ataque de pitbull preocupa Sabará

Uma noite de terror e impunidade para uma uma família de Sabará nesta sexta, feira, 17 de maio por volta das 21h30, quando um passeio após participarem de um evento escolar se transformou em um pesadelo. Um cachorro da raça Pitbull, conhecido por seus ataques anteriores, avançou em direção a uma criança de 4 anos e sua família, nas ruas serenas do centro histórico da cidade. Denúncias sobre a recorrência desses incidentes envolvendo o mesmo cachorro têm se tornado comuns na região. No entanto, a ausência de legislação municipal para regular a posse e condução de animais considerados perigosos tem deixado a Polícia Militar de mãos atadas. (Folha de Sabará)

Festival de Pratos Típicos em Patos

Na noite de sábado, 18, o Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas, em parceria com a Prefeitura Municipal, realizou a 39ª edição do tradicional Festival de Pratos Típicos com Milho. Coordenado pela Emater MG, vinculada à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Minas Gerais, o evento marcou a abertura da programação da 63ª Festa Nacional do Milho (Fenamilho 2024) e veio celebrar a cultura do milho em suas variadas formas. Ao todo, mais de 200 pratos participaram do festival, entre receitas doces e salgadas, agradando até mesmo os paladares mais exigentes. (Folha Patense)

Pré-lançamento do FIQ BH

Neste sábado (18), o Festival Internacional de Quadrinhos (FIQ BH) realizou um Flash Mob na Praça Sete, surpreendendo os transeuntes com 14 quadrinistas criando ilustrações ao som da DJ Aída. O evento, apoiado pela Prefeitura de Belo Horizonte e o Instituto Periférico, contou com a presença da secretária municipal de Cultura, Eliane Parreiras, que destacou a importância do festival para democratizar o acesso à cultura. O FIQ BH, que começa na quarta-feira (22), oferecerá uma feira de quadrinhos, exposições, mesas-redondas e oficinas, além de vales-livro para mais de 3000 alunos de escolas públicas. (Jornal São Geraldo – Belo Horizonte)

Prefeitura investe em livros literários

A Prefeitura de Montes Claros, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), está investindo cerca de R$ 2,6 milhões na aquisição de obras literárias para as bibliotecas das escolas municipais. Com este investimento, o total destinado à compra de livros ao longo dos últimos sete anos chega a aproximadamente R$ 6 milhões, resultando em mais de 140 mil livros. A nova aquisição inclui 431 títulos para diversas etapas de ensino e 8.090 dicionários, beneficiando 113 unidades escolares. O objetivo é ampliar e atualizar o acervo, promovendo o prazer da leitura e a formação de leitores literários. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Paraíso terá caravana agroecológica

A cidade de Paraíso realizará uma Caravana Agroecológica, organizada pela Associação do Desenvolvimento Ambiental Amigos de Paraíso, com patrocínio do Sicoob Nosso Crédito. O evento gratuito ocorrerá em sítios produtores e comercializadores de alimentos saudáveis e sustentáveis, promovendo a conservação de recursos naturais. Haverá transporte e alimentação orgânica certificada para os participantes. A caravana é destinada a agricultores, pequenos produtores, estudantes de ciências agrárias, trabalhadores rurais, mulheres e jovens do campo. (Jornal do Sudoeste – São Sebastião do Paraíso)

Produtores pela preservação de abelhas

Cerca de 35% dos polinizadores, especialmente as abelhas, enfrentam risco de extinção, conforme dados da ONU. Em Minas Gerais, projetos como o “Certifica Minas Mel” capacitam apicultores e promovem práticas sustentáveis, auditadas pelo Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA). A iniciativa “Grupo de Apicultoras Flores de Aroeira” incentiva a inclusão feminina na apicultura, bem como cria pastos de cultivo em fazendas parceiras para introdução de colmeias, fortalecendo a economia local e o protagonismo das mulheres. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Vale tem índices de alfabetização

A taxa de alfabetização na Região Metropolitana do Vale do Aço (RMVA) é superior aos índices de Minas Gerais e do Brasil, com 96% da população sabendo ler e escrever, enquanto o estado tem 94%. Dados do Censo Demográfico 2022 do IBGE mostram que Coronel Fabriciano, Ipatinga, Timóteo e Santana do Paraíso têm índices de alfabetização acima de 95%. Comparado a 2010, houve aumento na taxa de alfabetização em todos os municípios da RMVA, Minas Gerais e Brasil, com destaque para os índices elevados entre indivíduos de cor/raça amarela e branca. (Diário do Aço – Ipatinga)

