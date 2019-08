Executivo consegue autorização da Câmara para empréstimo de R$ 12 milhões

CARATINGA – Na noite desta sexta-feira (2), doze vereadores confirmaram em segunda votação, a autorização para o empréstimo de até R$ 12 milhões do executivo junto à Caixa Econômica Federal para obras de infraestrutura. Apenas os vereadores Johny Claudy, Welington Batista, o “Helinho”; Mauro César, o “Mauro da Água e Luz”; e Rômulo Costa, o “Rominho”; foram contra o projeto alegando falta de melhores explicações.

Na quinta-feira (1), o prefeito Welington Moreira esteve na Câmara junto de uma comitiva de funcionários públicos para participar da votação em primeira discussão do projeto, quando teve a aprovação pela maioria dos vereadores. Na segunda discussão ele não precisou voltar, já que a aprovação já tinha sido com boa margem de votos na primeira e, provavelmente, não haveria mudança nos votos, o que realmente não aconteceu.

Ao contrário do dia anterior, a reunião contou com pouca presença de público e os vereadores tanto de situação, quanto de oposição optaram por confirmar suas posições em relação ao projeto. Mauro disse que foi uma reunião bem menos acalorada e lamentou a ausência do executivo. “O prefeito se equivocou na entrevista que deu depois da primeira reunião dizendo que os quatro vereadores de oposição já tinham voto formado, ele foi leviano. Não somos contra o projeto, mas contra a falta de transparência. Infelizmente vai passar, e continuo sendo ‘vereador dos morros e distritos’ com muito orgulho como alguém falou”, disse Mauro.

Johny disse ter subido à tribuna aborrecido por não visto na sexta-feira mesma coisa do dia anterior: “pão e circo apresentado ao povo”. “Ontem (quinta-feira, 1) o regimento interno foi rasgado, vereadores falando mais tempo que o permitido e aplausos depois da aprovação do projeto até mesmo na mesa diretora, o que é proibido. O que precisamos é de documentos, não houve finalidade precisa, não tem isso no projeto. Estamos a favor do desenvolvimento da cidade. As pessoas precisam entender que a grande briga é pelos mais carentes”.

Diego subiu à tribuna para explicar o conceito de finalidade e de precisão, afirmando que o projeto tem a finalidade precisa. “Finalidade é objetivo que se deseja alcançar, preciso é aquilo que é necessário e tem exatidão. Acredito que nesta Casa, embora não seja obrigatória formação acadêmica, a gente precisa entender bem o que se fala, o projeto tem total finalidade precisa. Sobre os nomes das ruas, já expliquei que será feito no momento oportuno. Doze milhões em obras é muita coisa, vai ficar difícil para a oposição no ano que vem”, ressaltou Diego.

Os vereadores Dênis Gutemberg, Valter Cardoso de Paiva e José Cordeiro fizeram questão de novamente confirmarem o apoio ao projeto. “Temos que entender que se fizerem algumas ruas nesse mandato, para o próximo serão menos, são vários locais que precisam ser contemplados e todos merecem o asfalto, não tem como fazer tudo de uma só vez, mas já é um grande avanço o que teremos. Se tivéssemos um crédito de 100 milhões votaria a favor também, porque será usado para o bem do povo, o objetivo é acabar com a maioria dos problemas existentes, como os buracos do hipercentro e asfaltar ruas que jamais teriam essa infraestrutura”, afirmou o vereador José Cordeiro, deixando claro o seu voto a favor do projeto.

Portanto com os votos dos vereadores Ricardo Gusmão, Carlindo Izidoro, Valdeci Dionísio, Sebastião Inácio Guerra, José Cordeiro, Cleider Costa, Dênis Gutemberg, Neuza Paiva, Diego de Oliveira, Ronaldo Gomes, Cleon Coelho e Valter Cardoso de Paiva, o executivo está autorizado a contratar o empréstimo de R$ 12 milhões.