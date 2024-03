De acordo com o Departamento de Epidemiologia e Estatística da Prefeitura de Caratinga, a Fundação Ezequiel Dias (FUNED) descartou óbito em decorrência de complicações por Arboviroses de paciente com idade de 81 anos, que estava internado no CASU – Hospital Irmã Denise, residente na área urbana do município de Caratinga.