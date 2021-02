Estado investiga possível caso de reinfecção por covid-19 em Caratinga

CARATINGA- O Estado divulgou o Boletim Epidemiológico Semanal Reinfecção Associada à Covid-19, que informa a distribuição da classificação final dos casos notificados por regional e município de residência.

São pessoas com dois resultados positivos de RT-PCR em tempo real para o vírus SARS-CoV-2, com intervalo igual ou superior a 60 dias entre os dois episódios de infecção respiratória, independente da condição clínica observada nos dois episódios, desde que possua amostras respiratórias (pelo menos, uma amostra de cada episódio de infecção) disponíveis e viáveis para investigação.

Dentre os municípios citados com notificações estão Caratinga, com um caso em investigação e um caso inconclusivo e Manhuaçu, que também investiga a situação de um paciente.

Foi feito contato sobre essa situação com a Secretaria Municipal de Saúde de Caratinga, mas não obtivemos respostas até o final dessa edição.

SITUAÇÃO DA COVID

Conforme boletim divulgado na tarde de ontem, o município confirmou nesta terça-feira (23), mais 18 casos da doença.

O acumulado desde o início da pandemia é de 4.778 casos confirmados, dos quais 352 seguem em acompanhamento e 4.271 pacientes são considerados recuperados para o Coronavírus. 155 óbitos já foram confirmados.