Atleta faz rifa para disputar Maratona no Uruguai

DA REDAÇÃO – O atleta caratinguense Leonardo Cornélio, conhecido como Léo Formigão, está promovendo uma rifa solidária para arrecadar recursos que ajudarão em sua participação na Maratona de Montevidéu, no Uruguai, marcada para o dia 10 de maio.

A ação tem como objetivo custear despesas com alimentação e transporte durante a viagem. Para isso, Léo está rifando duas caixas de açaí, sendo uma de 10 litros e outra de 5 litros, contemplando dois ganhadores. Cada número da rifa custa R$ 5, e o sorteio será realizado no dia 25 de abril.

Segundo o atleta, grande parte dos custos da viagem já foi viabilizada com o apoio de parceiros que acreditam em seu trabalho. Entre eles estão Delícias Gourmet Tatiana (Bom Jesus do Galho), Imperial Pizzaria, Top Granito, Fibron Internet, Folly Super Troca de Óleo e Liderança Imobiliária, que contribuíram para despesas como passagem aérea, seguro viagem, hospedagem e transporte até o Rio de Janeiro, de onde ele embarcará para o Uruguai.

Além do contato direto com o atleta, a rifa também pode ser adquirida em alguns pontos de venda na cidade: Loja Oceania, Distribuidora Tatati e Supermercado Coelho Diniz (Avenida Marechal Deodoro). Também é possível contribuir entrando em contato pelo Instagram @formiga_running.

A participação na maratona terá um significado especial para o corredor. A prova acontece um dia antes de Léo completar 30 anos, o que torna o momento ainda mais simbólico em sua trajetória no esporte.

Motivado pelos desafios, Léo Formigão já projeta novos passos em sua carreira esportiva. O atleta planeja uma nova competição internacional em 2027, desta vez na Europa, reforçando seu objetivo de seguir representando a região em provas importantes do atletismo.