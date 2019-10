Esplanada x São Judas Tadeu, a partida que ainda não terminou

CARATINGA– Esplanada e São Judas Tadeu era pra ser o grande jogo da terceira rodada do Campeonato Regional da Liga Caratinguense de Futebol (LCD), no entanto, o futebol ficou em segundo plano e o que se falou foi sobre uma confusão generalizada ao final da partida. O DIÁRIO conversou com o treinador Dedéu e também com representantes dos clubes Esplanada e São Judas Tadeu e da LCD. Eles comentaram a respeito do ocorrido e das providências que estão sendo tomadas. Mas pelo jeito, Esplanada x São Judas é uma partida que ainda terminou.

DEDÉU

Wederson José Lopes, o ‘Dedéu’, disse que está muito triste com o ocorrido, pois o futebol tomou uma proporção diferente. “Foi um jogo normal, meu time ganhou. Fui cumprimentar a arbitragem e na saída houve um tumulto que eu não vi. Não sei o motivo da expulsão de membros da comissão técnica do Esplanada. Porém, partiram pra cima da arbitragem. Eu estava de fora e vendo aquilo”.

O treinador ressalta que torcedores e até membros da diretoria, conforme vídeos que estão circulando nas redes sociais, “fizeram xingamentos”. “Isso é muito triste. Eu, ao longo de cinco anos, parei de jogar de futebol e já trabalhei no Esplanada. Mas isso foi muito chato, foi muito triste para minha família, minhas filhas, que são novas, vendo tudo isso”.

Ele prossegue dizendo que está arrasado e que não provocou ninguém. “Os vídeos mostram isso aí, Deus é muito justo. Sinto muito em relação à minha família, é muito constrangedor”.

A respeito do restante da competição, Dedéu frisa que é um amante do futebol. “Caratinga e região sabem quem é o Dedéu. Não desejo mal pra ninguém. Deus é fiel e justo. Em relação a esse desafio novo no São Judas, me sinto muito feliz por estar marcado na história como o primeiro treinador desse clube. Agora vamos enfrentar o Fluminense, equipe fortíssima e de muita qualidade, entidade onde tive o prazer de trabalhar. Com certeza seria bem recebido. Temos que anular essas coisas chatas que aconteceram e, de agora pra frente, pensar em coisas boas. Espero que a Liga, que está se organizando cada vez mais, tome as devidas providências e trabalhe sempre com a verdade para as coisas acontecerem de forma legal e abrilhantar mais ainda a competição”.

Dedéu finaliza a entrevista falando sobre os objetivos do São Judas. “Estamos focados em buscar uma vaga na final do Regional, lógico que respeitando as demais equipes. Não é fácil, não tem nada decidido, estamos preparados para as adversidades. Ganhamos três pontos neste domingo e isso nos dá certo conforto, mas tem muita água para passar por debaixo da ponte. Primeiro é a classificação, os jogadores entenderam nossa política de trabalho e tudo passo a passo”.

ESPLANADA

Ronaldo do Vale, presidente do time do Esplanada, enviou o seguinte comunicado ao DIÁRIO. “Gostaria de começar pedindo desculpas à torcida do Esplanada que é o nosso maior patrimônio. Ela está sendo julgada por um caso isolado. Não podemos crucificar a única torcida que temos em Caratinga por conta de duas ou 3 pessoas. É claro nos vídeos que rodam nas redes sociais que duas pessoas querem briga e 30 tentam separar, se a comissão técnica não entra e separa, o treinador do time adversário teria tomado uma surra. Caso que não aconteceu”.

Ele complementa: “Para que seja realizada uma partida de futebol em Caratinga, é necessário que a equipe da casa protocole um ofício junto a PMMG e entregue ao mesário do jogo para que somente assim seja iniciada a partida. Como vimos em todos os jogos, a PMMG apenas vai ao campo antes da bola rolar, marca presença e vai embora. Não podemos crucificar ninguém, nossa comissão técnica errou em cobrar com certa veemência o fraquíssimo árbitro que apitou o jogo. Árbitro que não interferiu no placar, mas não soube comandar a partida. O técnico adversário errou ao tentar filmar essa discussão e as pessoas que invadiram o campo erraram em partir pra agressão. O pessoal do Esplanada fica envergonhado pelo fato ocorrido, mesmo tendo feito tudo que era possível naquele momento”.

Ronaldo finaliza dizendo que “gostaria de ressaltar que semana retrasada jogamos lá no Polivalente e tivemos um jogador agredido por um membro da diretoria do time adversário, mas como nossa preocupação é jogar futebol, não tornamos nada público e mantivemos o foco, vencemos o jogo e fomos rapidamente para nossas casas. Esperamos que fatos como esses não se repitam mais, afinal a Grota é lugar de família, se acabarmos com a única torcida que temos na cidade, o nosso futebol amador realmente vai morrer”.

LCD

Paulo Afonso, diretor da LCD, comenta sobre o acontecimento. “A gente faz de tudo para dar segurança, para não acontecer o que aconteceu, mas hoje por exemplo, se você me perguntar o que vai acontecer não tem como te falar. A gente vai encaminhar a documentação quando chegar em nossas mãos, que é súmula, o documento que vem da arbitragem, e encaminhar para a junta disciplinar e através da junta, teremos um parecer”.

O diretor especifica que até o momento não tem como a LCD tomar uma providência, o jeito é aguardar a apuração dos fatos. “No início do campeonato a gente foi cobrado, reuniu com os clubes, que tem obrigação de estar solicitando o policiamento. Isso está sendo feito, só que infelizmente a polícia não tem mão de obra suficiente para atender todas as demandas. Então, muitas vezes a polícia vai dá uma cobertura pra gente, dá uma passada nos estádios, enquanto está tudo tranquilo a polícia se retira para atender outras solicitações. No caso do Esplanada, por exemplo, não me recordo, me parece que o policiamento esteve lá por um instante, como estava um jogo tranquilo, o pessoal se retirou, logo na sequência deu andamento na partida. O time do São Judas Tadeu chegou, mostrou superioridade na partida e acabou engolindo o Esplanada. Infelizmente, após a partida, tivemos a infelicidade do treinador do São Judas gravar aquele tumulto que estava plantando pra cima do árbitro, cobrando um posicionamento a respeito do jogo. No meu modo de ver, o árbitro não interferiu no resultado do jogo, a arbitragem tem seus erros, é mais que normal, tanto faz no amador, quanto no profissional, então houve realmente alguns erros, não crucifico o árbitro porque trabalhou numa pressão muito grande, e infelizmente houve agressão em cima do nosso amigo Dedéu, que é o treinador do São Judas e aí a Liga vai aguardar o pronunciamento do árbitro para tomar as decisões cabíveis”.

De acordo com o diretor, a partir do próximo domingo (13) começa o retorno e as rodadas estão confirmadas, “estamos aguardando um parecer da junta disciplinar”.

ARBITRAGEM

Conforme Aguinaldo Morais, diretor de arbitragem da LCD, “a súmula ainda não chegou, mas a gente já sabe que o relatório será previsto dentro dos fatos, sem querer aumentar ou diminuir algo. Quanto à situação, a gente lamenta um fato desse em pleno século XXI, onde o futebol é visto com um esporte muito apaixonado pelo povo brasileiro, e vê as cenas do jeito que a gente está mostrando Caratinga para o mundo”.

Aguinaldo informa que foi até o Batalhão da Polícia Militar, conversou com tenente Jefferson sobre essa situação que no qual os times fazem os ofícios, mas a polícia não permanece no evento. “Ele explicou a carência do efetivo, mas prometeu mais empenho nessa competição. A gente espera que a segurança possa nos fortalecer e quanto mais a competição vai afunilando, automaticamente vai ficando mais dramático para a prestação de serviço”.

SÃO JUDAS

José Álvaro Dornelas, o ‘Zé do Alumínio’, presidente do São Judas Futebol Clube, especifica que o jogo acabou dentro das quatro linhas e não houve problemas, “mas eles (torcedores e representantes do Esplanada) foram atrás do juiz e ele tentando se defender. A comissão técnica do Esplanada, inclusive o Gusmão que já estava sendo expulso; o massagista, foram pra cima do juiz e o Dedéu foi filmar. Rogerinho partiu pra cima do Dedéu, eles largaram o juiz, esqueceram dele e vieram tudo em cima do Dedéu, umas 20 pessoas invadiram o campo e pegaram o Dedéu e começaram a bater. O time do São Judas, com muita dificuldade, levantou ele do chão. Com isso chegou o Marcão, que é da diretoria do Esplanada, mais o Ronaldinho para tentar amenizar e tirar o Dedéu. Então, a diretoria do Esplanada muita gente ajudou e outros interpretaram a coisa diferente e arrumaram esse tumulto, batendo no treinador do São Judas. Acho ridículo e hoje quero cumprir o que está no regulamento, será entregue e a Liga que vai decidir. São Judas empatou duas e ganhou a terceira, está com cinco pontos, um ponto apenas atrás do Esplanada, que conseguiu vencer as duas primeiras. A gente tá em segundo lugar, esse campeonato tá pegando fogo, o time do São Judas não está morto, entrou em campo aceso e fez dois a zero, dominou o jogo e ganhou. Mas o Esplanada é uma grande equipe e pode crescer. São Judas vai ficar quieto, respeitar a Liga e o regulamento, o cumprimento do regulamento está tranquilo, se não, o São Judas tá fora do campeonato. A gente quando erra tem que pagar pelo erro”.