CARATINGA- Em 1993, considerando a necessidade de uma escola para atender as crianças que frequentavam a Creche Nossa Senhora do Carmo, foi criada uma Unidade Escolar de Educação Infantil, com denominação de Pré-Escolar Nossa Senhora do Carmo, com sede situada no Instituto Monte Carmelo, Praça Frei Arcanjo Ruzzi, 01, Bairro Esplanada. A comunidade do bairro acreditou na proposta da Unidade Escolar, a demanda de alunos aumentou, sendo necessário abrir novas turmas.

Em 1995, iniciou-se o projeto Descobrir, atendendo a alunos jovens e adultos no Ensino Noturno (suplência), que mais tarde de acordo com a Portaria de nº 79/2002, nos termos do artigo 16 e 17 da Resolução CME nº 01/2001 de 17 de julho de 2001 ficou autorizado pelo prazo de quatro anos o funcionamento do curso Regular para Jovens e Adultos, Projeto Escola para Todos (EJA).

Com a crescente demanda de alunos, em 1997, foi necessário a mudança da sede da escola para um novo prédio, situado à Rua Manoel Gonçalves de Castro 67, Bairro Esplanada, onde ainda funciona a escola.

Em 1998 com aprovação da turma denominada Escola Municipal Dona Glorinha Rocha Abelha – Vinculada, e aprovação de funcionamento pela Secretaria de Estado de Educação- Portaria nº400/96 a escola passou a atender alunos do Ensino Fundamental. Através do Decreto Executivo de junho daquele ano foi criada oficialmente a Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo para atender os alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Atualmente a escola atende a alunos de Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA. Possui três turmas de 1° período, três turmas de 2° período, três turmas de tempo integral e uma turma pela Educação de Jovens e Adultos.

Ao todo são 312 alunos, sendo 227 crianças (educação infantil ao 4° ano e 15 alunos pelo EJA). A escola ainda conta com o total de 33 funcionários, dentre professores regentes, monitores para alunos com necessidades especiais, secretária, auxiliar de secretaria e seis cantineiras. Atualmente, a diretoria é ocupada por Jânia Garcia de Oliveira Silva e a coordenação pedagógica está sob responsabilidade de Marly de Paula Barboza.

LISTA DE DIRETORES

A Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo já está em sua 12° diretora. Confira todos os nomes que já passaram pela instituição:

Maria de Lourdes Freitas Cláudia Rezende Valeriano Alessandra Gomes Rosimere Rosânia Assis Marilene Loures Bomfim Zilanda Pereira Vasconcelos Maria das Dores Aparecida Leles Carla Pereira Ana Paula Santos Rosa Helena Pinto da Silva