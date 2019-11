Encerramento do Pré-Enem Solidário 2019

CARATINGA- Na última sexta-feira (08), alunos no Pré-Enem Solidário de Caratinga tiveram a última aula, na antevéspera do Exame Nacional do Ensino Médio. A aula contou com a participação do professor de matemática Vinicius, que possui 28 anos de experiência e é proprietário de um cursinho na Princesa Isabel, no centro.

Camila Holz, voluntária, disse que o primeiro desafio cumprido foi o de entender o aluno, e o modo como ele aprende. “Além disso, tornar o Pré-Enem num espaço acolhedor e favorável à aprendizagem é uma boa maneira de atrair alunos, e também diminui a desistência dos alunos que vem dos distritos, e aí conhecemos a vivência de cada aluno, através de sondagem e relação interpessoal. O compromisso de todo educador é para com os alunos, que precisam aprender”.

Rainer Alves, diretor do Departamento de Juventude, entregou os certificados de conclusão do curso. Além disso, em um vídeo que foi exibido aos alunos, expoentes da área do cinema, comunicação social e da música, dentre eles estavam o renomado guitarrista, que é conhecido internacionalmente, e fundador da banda Angra, o exímio guitarrista, Rafael Bittencourt, que enviou um vídeo com uma mensagem motivacional e uma camisa, para ser sorteada entre os alunos.

“Para nós que estamos a frente do Pré-Enem Solidário é uma satisfação enorme, pois propiciamos através do curso uma condição para que jovens de baixa renda possa atingir resultados melhores no Enem. E, nosso objetivo é fazer ser realidade histórias como a da Gleice Carvalho, que participou do curso Pré-Enem ano passado e passou em 2º lugar no curso de direito da UFOP através SISU com a nota do Enem. Esperamos que, ano que vem possamos ter outros resultados como a dela”, destaca Rainer.

A aluna Maria Eduarda Rodrigues Marçal enfatiza as contribuições do projeto, na hora de realizar o Enem. “O curso me ajudou em muitos aspectos, não apenas na escola, mas em outros âmbitos da minha vida. Todos os professores são incríveis e se mostraram atenciosos e dispostos a ensinar e a ajudar nas nossas dificuldades durante todo o curso. Comparando a minha prova desse ano com a do ano passado, quando eu não havia participado do curso, eu pude perceber muita diferença, porque meu desempenho foi muito melhor. Esse ano eu tinha uma noção maior do que eu estava fazendo e estava mais centrada, porque eu percebi ter muito mais conhecimento que no ano anterior. Portanto, o Pré-Enem foi uma peça chave para a melhora no meu desempenho. Espero participar do curso ano que vem novamente, quando eu estiver no 3° ano”.