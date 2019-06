EM NÚMERO, VERSO E PROSA

Crônica escrita pela aluna Larissa Cabreira

Retrocesso da desunião

Assistia a TV, quando me deparei com um noticiário que retratava um desacordo político intenso e refleti em epifanias sobre o reflexo dos políticos em relação à sociedade. Aquela desunião me fez recordar um exemplo antônimo ao fato.

Trouxe à memória os cachorros que procuram no lixo a subsistência, pois, mesmo com fome, não se matam, mas batalham na mesma realidade e, ao se unirem pelo mesmo propósito, trabalham agilmente em prol um do outro.

Ora… os lobos são fortes, mas formam alcateias, os búfalos são grandes, mas formam manadas; pois quando se unem se tornam mais fortes! Será que os animais, irracionais, pensam mais que nós, seres considerados a “inteligência” do mundo? Ou será que pensamos mais no que as pessoas “devem” fazer e esquecemos de fazer a nossa parte?

Cultivamos o costume de ajudar os animais, mas os próprios têm muito mais a nos ensinos do que nós a eles. Vivemos a favor do avanço, mas temos sido seres retrógrados. Temos criticado tanto a sociedade, mas será que o problema não está em nós? … O reconhecimento do erro é o que gera a mudança.

Nosso problema é apontar o erro e desunião dos outros, como políticos, e esquecermos que a comunidade têm início em nossa casa, esquecemos que não temos razão em tudo… Os cachorros e gatos, sendo de espécies diferentes, respeitam-se mais do que nós, humanos. Se não reconhecemos este fato como alarmante, talvez o problema tenha origem aqui.

Larissa Gomes Cabreira

Aluna do Núcleo de Ensino Professor João Martins-NEPJM