É hora de agradecer e parabenizar

Dr. Welington Moreira de Oliveira acaba de ser reeleito prefeito de Caratinga. Uma façanha! Sim, uma façanha, porque a reeleição é mais difícil que a primeira candidatura. Há sempre o desgaste natural a todo governo que, passando 4 anos no poder, é julgado todos os dias diante de seu comportamento, suas realizações, suas atitudes. Até diante de grandes feitos, somos sempre levados a achar que o prefeito não fez mais do que a sua obrigação. E sempre querendo mais sem saber da luta e das condições necessárias para que um bem seja implantado.

Dr. Welington teve muitos fatores a seu favor, por isso o eleitorado entendeu e o fez reeleito. Seu governo foi muito bom, sem corrupção e sem escândalos. Trabalhou pela cidade com afinco. Saúde, Educação, Segurança, infraestrutura e todas as outras áreas foram olhadas com atenção. Asfaltou a cidade e iluminou pontos importantes, fazendo nossa cidade ser um recanto iluminado e mais bonito.

Sua campanha primou-se pela ética, sem ofensas ou acusações. Tranquilo sempre, mostrou tudo o que fez durante a sua gestão, então vimos um desenrolar de benfeitorias e progresso.

Também cercou-se de apoiadores cujas qualidades enriqueceram sua candidatura. A presença de Dr. Mauro Lopes – considerado um benfeitor de nossa terra e região desde os primeiros tempos de sua atuação política – acrescentou credibilidade e respeito à campanha. Foi essencial a boa escolha para vice. Ronaldo da Milla é figura leve e possuidor de qualidades preciosas. Homem voltado para o evangelho, é caridoso e sempre se preocupou com o bem do próximo. Quando seu nome foi anunciado para concorrer, houve aplausos de todos que o conhecem. Nenhuma nota negativa surgiu para enodoar seu caráter. Será um bom companheiro para o prefeito e mostrará que um vice-prefeito tem papel notório, não sendo um mero figurante.

Agora, resta-nos parabenizar o Dr. Welington pela vitória expressiva e pelo trabalho feito na gestão que termina. Sua atuação admirável é considerada a causa de sua reeleição. Sua plataforma já estava pronta, sem necessidade de palanque.

Somos orgulhosos em poder contar com o trabalho de um prefeito que eleva Caratinga a um patamar de respeito e progresso. Parabéns ao povo de minha terra que mostrou maturidade política em não se deixar levar pelo sonho quimérico de mudanças, sabendo que “não se deve mexer em time que está ganhando”.

Que Deus abençoe o Dr. Welington em sua nova empreitada. Saúde, alegrias, lutas e sonhos. Sucesso nos objetivos, que continuarão a ser alcançados mercê sua luta de todos os dias e sua vontade de sempre fazer o melhor

Que nosso prefeito continue amando Caratinga. E fazendo tudo a seu alcance para transformar esse sentimento em felicidade. Não se esquecendo dos menos favorecidos. Em todas as áreas, os projetos podem agraciar os menos favorecidos. Não se pode fazer tudo e acabar com a desigualdade social num toque de mágica, mas é possível amenizar as carências.

Que nosso povo sinta que o prefeito precisa de cada um de nós. Cada um fazendo a sua parte e se empenhando para que as ações deem certo. Seremos um povo feliz!

Marilene Godinho