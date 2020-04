Drogas, munições e mais de 6 mil reais apreendidos no Vale do Sol

CARATINGA – A Polícia Militar realizou apreensão de drogas e outros produtos usados para o tráfico. A ação ocorreu na noite desta quarta-feira (22), na rua Frei Carlos Fratini, no bairro Vale do Sol.

Os militares estiveram no local da denúncia e o menor de 17 anos, ao perceber a presença da polícia, pulou uma das janelas da residência levando parte dos ilícitos, mas acabou sendo apreendido.

No local onde o menor foi capturado, ele tentava descartar o material que transportava. Foi localizada uma sacola contendo pedras de crack que ainda não tinham sido fracionadas para comércio.

Foram apreendidos 42 papelotes e uma porção grande de cocaína; uma porção, seis pedras grandes de crack grandes e dez pedras médias de crack; dois celulares, seis munições intactas calibre 38, um coldre, uma touca ninja preta, uma balança e R$ 6.185,00. Segundo a PM, o dinheiro e as munições foram localizadas na sala da residência, espalhadas no chão, em situação que indicou que estava sendo realizada dolagem do material.

O adolescente foi apreendido e conduzido à delegacia de Polícia Civil.