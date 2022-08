Drogas e arma de fogo apreendidas em Vargem Alegre

VARGEM ALEGRE – Nesse último domingo (31/07), a Polícia Militar apreendeu drogas e uma arma de fogo durante a “Festa do Arroz”, em Vargem Alegre.

Durante patrulhamento na rua Augusto Neves, no entorno da festa, a guarnição avistou um adolescente, 15 anos, denunciado por tráfico ilícito de drogas, sendo localizado com ele 14 pinos com cocaína e R$ 110,00.

Na mesma festa, na Praça Israel Nunes, após uma briga, a PM apreendeu um adolescente de 14 anos portanto um revólver raspado calibre 38 na cintura. O menor foi conduzido à delegacia de Polícia Civil.

Revólver calibre 38 apreendido com menor