Droga e arma recolhidas em Inhapim

INHAPIM – A Polícia Militar recolheu na manhã do último sábado (19), na rua Manoel Seixas Terra, bairro Santa Cruz, um revólver calibre .38, seis munições intactas do mesmo calibre, 60 pedras de crack e um balança digital.

A PM recebeu a informação de que na pastagem próxima ao lixão, no bairro Santa Cruz, em Inhapim, traficantes que atuam no bairro teriam enterrado drogas e arma de fogo no local. De posse dessas informações, as equipes efetuaram varreduras no local e conseguiram localizar a droga, arma e munições.

Os militares já têm os nomes dos suspeitos de serem os donos do material apreendido. Foi feito rastreamento, mas eles não tinham sido detidos até o final dessa edição.