DOSE DE ESPERANÇA

Vacinados contra a covid-19 destacam importância da imunização

CARATINGA- Teve início ontem a vacinação dos motoristas. Também serão vacinadas gestantes e puérperas sem comorbidades. O DIÁRIO acompanhou a ação que ocorreu na Unidade V e traz as falas de alguns imunizados, que representam esperança ao receber a primeira dose.

MOTORISTAS

Normando Alves Souza, motorista transporte escolar, fez questão destacar a importância da categoria ter sido incluída como prioritária para a vacinação. “Temos que estar vacinados, para dar mais segurança às crianças, famílias que estamos atendendo. Somos associados de uma cooperativa de transporte, lutamos e conseguimos a imunização. Eu estava ansioso por esse momento, segurança para mim também. É uma esperança. Estou indo seguro, pronto para vacinar”.

O caminhoneiro Sandro Antônio Dornelas disse que a primeira dose representa segurança e que todos devem permanecer com as medidas sanitárias contra a covid-19. “É um momento muito importante para nossa categoria. Com as viagens, a gente tanto levava o covid, quanto trazia para nossas famílias. Espero que todo mundo esteja vacinado o mais rápido possível. Temos que confiar na vacinação, é primeiro em Deus, depois no ser humano, a esperança é essa. Graças a Deus ninguém da minha família teve a doença. É sempre protegido e protegendo todo mundo”.

Para os motoristas, além do cartão de vacina e comprovante de residência é preciso apresentar, no momento da vacinação, algum dos documentos a seguir: carteira de trabalho ou crachá funcional; contracheque com documento de identidade; carteira de sócio(a) de cooperativa do transporte de carga (categoria de motorista); carteira de sócio(a) dos sindicatos de transportes (categoria motorista) e comprovante de inscrição no Registro Nacional te Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC).

GESTANTES E PUÉRPERAS

A gestante Jupira de Novais afirma que a vacinação é o principal meio de controle da doença e incentiva o ato. “Além de ficarmos imunizados, correndo menos risco de pegar covid, nosso neném já vai nascer imunizado. Já é um descanso para a cabeça da gente. Ter um recém-nascido em casa e ele já estará imunizado também. Assim que todas as pessoas vacinarem, não terá mais tanto motivo de medo, quantas pessoas faleceram… É necessário correr atrás de vacina, vacinar todo mundo para a gente poder voltar à vida normal. E tem que completar a imunização, vir para tomar a segunda dose”.

Além de documento de identidade, cartão de vacina e comprovante de residência, no momento da vacinação, as gestantes deverão apresentar o cartão de pré-natal, e as puérperas a certidão da criança.