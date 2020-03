Donativos da corrente do bem são enviados para cidades atingidas pelas chuvas

Rede Doctum arrecadou doações em todas as unidades de ensino

DA REDAÇÃO – As chuvas que atingiram os estados de Minas Gerais e Espírito Santo no final de janeiro e início de fevereiro provocaram estragos e prejuízos para muitas pessoas, que tiveram suas casas invadidas pelas águas. Para atender as situações de vulnerabilidade que ocorreram devido às chuvas intensas, a Rede de Ensino Doctum promoveu uma campanha de arrecadação de donativos.

Todas as unidades da Rede, exceto a unidade de Iúna e a Escola Pingo de Gente em Caratinga, participaram da corrente do bem e receberam doações durante todo o seu período de funcionamento. Os donativos arrecadados foram destinados às famílias dos atingidos pelas fortes chuvas em várias cidades de Minas Gerais. No Espírito Santo, as doações contribuíram com a reforma da Escolinha Bom Destino, afetada pelas enxurradas no município de Iconha.

Entre os itens que foram arrecadados estão roupas em bom estado, alimentos não perecíveis e água mineral. Também foram doados materiais de limpeza e itens de higiene pessoal. Em nota, a instituição afirmou que “se solidariza com todas as pessoas e cidades atingidas, e presta apoio aos colaboradores que tiveram perdas em virtude das chuvas”.