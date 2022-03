Dois homens são presos suspeitos de matar torcedor cruzeirense em BH Um terceiro suspeito foi identificado e é procurado pela PM

is homens foram presos, na madrugada desta segunda-feira (7), suspeitos de participação na morte de um torcedor cruzeirense. A vítima não resistiu aos ferimentos após ser baleada no tórax durante conflito entre atleticanos e cruzeirenses no último domingo (6), antes da partida realizada no Mineirão, na região da Pampulha.

De acordo com a Polícia Militar, um terceiro suspeito foi identificado, mas ainda está foragido. Patrulhamentos estão sendo realizados para localizá-lo. Uma coletiva de imprensa será realizada, nesta segunda (7), para informar detalhes sobre as investigações sobre o caso.

+ Veja também: Briga generalizada antes de Atlético x Cruzeiro coloca MG na lista de violência

“A capitão Layla, da Polícia Militar, vai explicar, nesta segunda, como foram as prisões e identificação do autor. Uma resposta sobre essa selvageria que atinge as torcidas organizadas não só do Brasil como no mundo inteiro”, pontuou o tenente-coronel da PM Flávio Santiago.

FONTE : O TEMPO