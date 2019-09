Doctum Caratinga inicia o projeto Expedição Doctum

CARATINGA – Nessa última terça-feira (3) a Unidade Doctum de Caratinga iniciou o projeto Expedição Doctum, um projeto que tem o objetivo de levar até as escolas públicas e privadas noções de cidadania e direitos humanos e direitos fundamentais para alunos do ensino médio em busca de formar uma geração de jovens conscientes de seu lugar no mundo e de seu papel perante os desafios que a sociedade propõe.

É sabido que no Brasil, e em particular na região de Caratinga, há um déficit no que se refere à formação cidadã crítica dos adolescentes e jovens em idade escolar. Isso se deve, também, à falta de conhecimento sobre direitos humanos, direitos fundamentais e noções básicas de cidadania, temas que não são trabalhados no currículo escolar, ao menos, de forma efetiva e mais aprofundada. Com o projeto ora apresentado, levando-se conhecimentos básicos de cidadania às escolas da região através de palestras, o que se visa é exatamente suprir essa demanda de formação cidadã crítica de toda uma juventude sedenta por, cada vez mais, acesso aos direitos básicos de cidadania e dignidade, mas que não compreendem a forma pela qual devem se posicionar frente à sociedade e às instituições para a consecução desses direitos.

A Escola Estadual Engenheiro Caldas foi a escolhida para dar início ao projeto. Quem está à frente é o professor Humberto Luiz Salustiano Costa Júnior e conta com a parceria da superintendente de ensino Landislene Gomes. Cerca de 10.000 adolescentes e jovens serão atingidos diretamente com as palestras até o mês de dezembro. Todas as terças e quintas uma escola será visitada.

Segundo Humberto Luiz, além dos conceitos sobre cidadania e Direitos Humanos para a formação pessoal desses adolescentes, o conteúdo ministrado contribui para que eles possam ter um melhor resultado na prova do ENEM, já que esse conteúdo é cobrado e muito bem avaliado nos exames do ENEM.

O professor Mauro Gonçalves da Rocha, da Escola Estadual Engenheiro Caldas, destacou que é de grande importância esse trabalho, pois traz para a escola um ponto de referência, como o professor Humberto Luiz, da Doctum, que vem complementar o que os alunos já estudam em sala de aula. E daqui do Ensino Médio os alunos estão de partida em busca de uma faculdade e do mercado de trabalho, sendo assim o assunto trabalhado entre os alunos é muito importante, que é o meio de convivência em sociedade e nós precisamos trabalhar muito esse assunto, pois estamos com grandes dificuldades de convivência e entendimento do diferente no meio social.

De acordo com o coordenador do Expedição Doctum, o que se espera com a execução do projeto ora proposto é um ganho social magnífico, pois a juventude representa o vigor da engrenagem social. “E uma vez apresentada essa juventude a uma formação eficiente de cidadania, certamente toda uma geração terá um ganho significativo de qualidade de vida, a atingir não só os alunos e as alunas diretamente envolvidos com as palestras, mas também as respectivas famílias e todo o contexto social em que estejam inseridos”.