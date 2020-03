Divulgado processo seletivo simplificado para assistentes de alfabetização

Serão disponibilizadas 14 vagas para voluntários atuarem em escolas públicas da sede e distritos

CARATINGA- A Secretaria de Educação de Caratinga, divulgou edital para a seleção e constituição do banco de Assistentes de Alfabetização voluntários para o Programa Mais Alfabetização, instituído pela Portaria do Ministério de Educação (MEC) nº 142, de 22 de fevereiro de 2018.

O Programa Mais Alfabetização tem o objetivo de fortalecer e apoiar as unidades escolares no processo de leitura, escrita e matemática, dos estudantes nos 1º e 2º anos do ensino fundamental.

O assistente de alfabetização apoiará o professor alfabetizador para as Unidades Escolares não vulneráveis considerando os critérios estabelecidos em edital. A carga horária é de cinco horas semanais por turma, não podendo – somados – ultrapassar 20 horas semanais.

O apoio dos assistentes de alfabetização ao professor alfabetizador é de natureza voluntária nos termos da Lei Federal nº 9.608/1998 – Lei do Voluntariado. Considera-se serviço voluntário, a atividade não remunerada, que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade.

Dentre as atribuições do assistente de alfabetização está participar do planejamento das atividades juntamente com a Coordenação Pedagógica da escola; cumprir carga horária de acordo com as diretrizes e especificidades do Programa; auxiliar o professor alfabetizador nas atividades estabelecidas e planejadas por ele; acompanhar o desempenho escolar dos alunos, inclusive efetuando o controle da frequência; e elaborar e apresentar à coordenação pedagógica e administrativa, relatório dos conteúdos e atividades realizadas mensalmente.

INSCRIÇÕES E VAGAS

Não será cobrada taxa de inscrição. No ato da inscrição o candidato deverá entregar ficha de inscrição devidamente preenchida, com todos os dados solicitados, sem emendas e/ou rasuras; fotocópias nítidas, com a apresentação dos originais para fins de conferência de carteira de identidade (frente e verso), CPF, Comprovante de residência, curso de ensino médio na modalidade normal com diploma de magistério na habilitação para o ensino fundamental I ou histórico, e/ou diploma e/ou histórico do curso de graduação em pedagogia.

Também é necessário comprovante de matrícula (contendo o registro do período em curso) da Instituição de Ensino Superior no curso de licenciatura em pedagogia a partir do 5º período, quando se tratar de estudante universitário; de curso de pós-graduação na área da educação e de cursos pedagógicos na área da educação, a partir do ano de 2018.

Serão disponibilizadas 14 vagas para assistentes de alfabetização voluntários, a serem distribuídos nas escolas públicas da sede e distritos.

Os voluntários selecionados e convocados pelas unidades de ensino terão o ressarcimento dos custos com alimentação e transporte arcado exclusivamente pelo Ministério de Educação, responsável direto pelo programa, sendo R$ 150 por turma nas unidades com cinco horas semanais. O ressarcimento a será pago de acordo com os dias letivos, excluindo-se recessos do mês de julho que consta em calendário escolar.

A quantidade de turmas de cada assistente de alfabetização dependerá do tipo de unidade escolar, do planejamento da escola para a atuação do Assistente de Alfabetização e da disponibilidade de tempo do assistente.

A entrega da documentação será realizada na Secretaria Municipal de Educação, localizada à Rua Miguel de Castro, 23, nos dias 12 a 16 de março e nos dias 19 e 20 de março no período de 8h às 11h e 13h às 17h.

A lista de classificação será afixada na porta da Secretaria, situada à Rua Miguel de Castro, 23, Centro até às 18h do dia 25 de março de 2020.

Os candidatos classificados serão informados via telefone informado na ficha de inscrição, para escolha das vagas ofertadas, seguindo a ordem da listagem divulgada.