Diretor da UNEC TV ministra palestra para equipe do Irmão Supermercados

CARATINGA – Valorizar os colaboradores e fortalecer o entrosamento entre eles é um fator influencia diretamente nos resultados alcançados por uma empresa. Essa é uma das lições deixadas pelo diretor da UNEC TV, Eugênio Maria Gomes, em sua apresentação para coordenadores do Irmão Supermercados na última terça-feira (29/10). A palestra fez parte de um programa mantido pela rede para qualificar constantemente os membros de sua equipe.

Durante a apresentação, foram tratados alguns conceitos de marketing que podem ser aplicados para conquistar um mercado cada vez mais competitivo. Para o palestrante, é fundamental investir em bom atendimento na busca pela fidelização dos clientes. “E esse é um grande diferencial do Irmão Supermercados. Há uma valorização das pessoas, porque são as pessoas que movem as empresas. Esta empresa primeiro cuida do seu público interno para que ele faça o melhor para o público externo. Além dos produtos de qualidade e do preço, o atendimento é um valor que o Irmão Supermercados oferece”, avalia. Eugênio aponta ainda que o slogan da rede, “Orgulho de ser de Caratinga” traz consigo um apelo emocional cativante. “Essa frase cria uma proximidade com o público externo, é uma família atendendo as famílias”.

O convite para falar aos colaboradores partiu da própria equipe, e foi prontamente aceito por Eugênio Maria Gomes. “Eu ressaltei inclusive que ‘pendurei as chuteiras’ como professor e como palestrante, mas não poderia recusar ao chamado do pessoal daqui. Foi um momento muito interessante em que pudemos conversar sobre o encantamento do cliente, a postura profissional adequada e a inovação”, conta ele.

A gerente de marketing da rede, Vanessa Carelli, explica que é uma prática da empresa se reunir com os colaboradores periodicamente para conversar e atualizar seus conhecimentos. “Todo mês trazemos alguém para nos passar conteúdos relacionados à nossa realidade. Gostei bastante da apresentação, tocou em pontos importantes. Isso faz com que a gente se entrose e melhore cada vez mais a qualidade do serviço que é oferecido”, comenta.

Ary Soares e Mário Éber, sócios proprietários do Irmão Supermercados, afirmam que a apresentação trouxe conhecimentos valiosos, alinhados com a filosofia da empresa. “Nós realmente procuramos ter o melhor atendimento. Nem sempre é fácil, porque lidamos com seres humanos, mas todos têm feito o possível para realizar essa tarefa. E encontros como esse motivam as pessoas a dar o seu melhor”, destaca Ary Soares.

De acordo com Mário Éber, estar próximo da equipe de trabalho implica em motivação e bons serviços. “Temos uma preocupação muito grande com isso. Além dessa reunião com o pessoal administrativo, toda semana fazemos também uma com o que chamamos de ‘piso de loja’, as pessoas que lidam diretamente com o público e as vendas. Essa participação é muito importante porque ajuda a qualificar e motivar toda a equipe”, revela.