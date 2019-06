Dia da cidade é dia do prefeito

Aproveitando da época dos festejos comemorativos do Dia da Cidade, acredito seja oportuno homenagear o prefeito, que é o mandatário de nossa Caratinga.

Dr. Welington Moreira de Oliveira nasceu em Januária, Minas Geais, no dia 27 de dezembro de 1962. Filho de Isalino Moreira de Oliveira e de Jesuína de Oliveira Arruda.

Numa família de 7 filhos, 5 vivos, não teve irmãs. Os meninos foram formados por um pai professor, adventista, que empreendia todos os esforços na educação dos filhos e no comportamento correto deles.

Humildes, simples, sem grandes posses econômicas, viveram sempre uma vida austera, na qual não havia folguedos, bailes ruidosos, mas a normalidade de dias comuns.

Welington foi uma criança exemplar. Bem comportado, estudioso e obediente, nunca ganhou castigo na escola ou em casa. Foi um exemplo de criança bem educada, de fácil convívio com todos e de fala mansa sem exaltações.

Certa vez, no dia das mães, os filhos não tendo dinheiro sobrando, compraram um patinho de louça, um bibelô, e deram à mãe como presente. No ano seguinte, ainda sem dinheiro, eles embrulharam o mesmo patinho de louça e o deram de novo de presente à mãe. Ela ficou emocionada ao sentir o carinho deles de forma tão criativa.

Quando a família mudou-se para Belo Horizonte, ele estudou no Colégio Batista, Anchieta. Cursou Direito em Sete Lagoas, época em que enfrentou sacrifícios para se locomover todos os dias rumo à Faculdade.

Fez concurso para detetive e foi aprovado.

Um grande amigo, Dr. Carlos Alberto Bastos, atual secretário Municipal de Defesa Social e Segurança Pública – é a pessoa certa para falar sobre o Dr. Welington. Cursaram juntos a Faculdade de Direito em Sete Lagoas e foram, na mesma época, detetives. Então, nasceu e floresceu uma grande amizade pelo longo convívio mantido por contínuos encontros, conversas profissionais e trocas de conhecimentos. A grande qualidade apontada pelo amigo, é ter o coração aberto à compaixão por todos. Diz que ele entende o sofrimento das pessoas e sente pena do sofrimento alheio. Ele tem um bom coração, isso se faz notar em seus gestos e ações. Dr. Carlos frisou o grande amor ao próximo que rege a alma de nosso prefeito, e sua capacidade de ser amigo sincero.

Ainda em Belo Horizonte, perto de sua casa havia uma padaria do Sr. Natanael, que tinha 4 filhas. Uma delas, a Judite, tendo apenas 15 anos, foi o seu primeiro amor, sendo ele também o primeiro amor dela. Casaram-se depois, vivendo um casamento feliz já por 30 anos.

O casal tem 3 filhos: Natália, que mora no México e trabalha na Embaixada. Lucas, cursou Direito e passou no concurso para delegado na primeira tentativa. Depois de 15 anos do nascimento do segundo filho, veio o Henrique, que tem 8 anos e estuda na Escola Jairo Grossi.

Pai de família exemplar e esposo amoroso. Coloca seu grande empenho na educação dos filhos, dando prosseguimento ao mesmo empenho de seu pai, que lhe serve de exemplo.

Conversa com os filhos, sendo um amigo que sabe dialogar, aconselhar e advertir.

Judite, a esposa, é pessoa de fino trato, educada, meiga e elegante na maneira de se conduzir. Graduada em Enfermagem na Unec, exerceu a profissão por algum tempo deixando um rastro de bons serviços e dedicação aos clientes.

Ao falar sobre o marido, deixa transparecer sua grande admiração por ele. Enumera virtudes e realça a bondade que ele tem por todos. Ela o classifica como um marido ideal, que faz do respeito o grande ingrediente de vida inteira. Diz, ainda, que ele é ótimo cozinheiro, habilidade que teve de desenvolver pelo fato de só ter irmãos, e nenhuma irmã, e por isso foi obrigado a desempenhar alguns trabalhos domésticos. Nos finais de semana, ela descansa, e ele vai para a cozinha e faz comida deliciosa.

Ela acrescenta que a fé em Deus é um dom que ele cultiva e que o acompanha no dia a dia e quando enfrenta graves momentos. Ele não mente nunca, fala sempre a verdade de forma direta, sem rodeios.

Simples, sem ostentações, é um homem da paz – finaliza com segurança.

Porque o marido se dedica a mil atividades como prefeito, ela toma as rédeas da casa e tudo passa por suas mãos seguras e por sua orientação primorosa. Uma mãe com louvor. Dedica aos filhos de corpo e alma. Chega a perder a calma, diante de alguma doença deles. Mesmo sendo um mal passageiro, ela se preocupa com extrema vigilância, e cuida até que tudo chegue ao normal.

Diante dos desafetos, ele não acumula inimizades. Sem rancores ou ofensas, sabe conter as emoções e seguir em paz.

Os funcionários e funcionárias que lidam com ele cotidianamente são unânimes em afirmar que ele é super atencioso, sempre disposto a ouvir as reivindicações, sendo solidário toda vez que precisam dele.

Não costuma viajar muito. O lazer é feito em seu sítio ou em Ipatinga no Parque Ipanema.

Embora esteja sempre preocupado, não quer dizer que ele seja tímido e formal o tempo inteiro. Nas horas de lazer, de descontração com amigos e familiares, ele é bem humorado, sorri abertamente diante de uma boa piada e até inventa outras para continuar na graça e no riso. Brinca com a própria calvície dizendo que em breve estará completamente careca devido às ocupações e lutas do cargo.

Dr. Welington fez concurso para delegado e passou. Atuando no Norte de Minas Gerais, Carangola, João Monlevade, Rio Casca, Inhapim, Raul Soares e Caratinga.

Em 2002 veio com a família para Caratinga.

Sua vida política descreve sua candidatura a Deputado Estadual por duas vezes, e não conseguindo se eleger. Em Caratinga, candidatou-se a vice-prefeito com Marco Antônio Ferraz Junqueira, e não conseguiram a vitória. Em 2016, candidatou-se a prefeito de nosso município e sagrou-se vitorioso. Desde então, dirige os destinos de nossa terra. É bom lembrar que a época atual registra uma grande crise no país, o que afeta os Estados brasileiros e os municípios. Mesmo com tantas dificuldades, ele tem feito o impossível para que tudo dê certo, inclusive trazer em dia os salários dos funcionários.

As principais obras de seu governo: Pagou as dívidas restaurando o crédito nos bancos e empresas. Abriu estradas urbanas e nos distritos e construiu pontes. Inaugurou o PSF (Posto de Saúde) em Caratinga e Sapucaia. Patrolou 500 km de estradas. Restaurou a iluminação da Praça Cesário Alvim e da praça do Menino Maluquinho. Fundou academias esportivas e revitaliza o Mercado Municipal. Fez a reforma do muro da rua Augusto de Morais e ajuda fortemente na conquista das casas populares. Reformou 28 escolas, 16 CEIM’s, inaugurou outras unidades, para dar o maior conforto aos 6 mil alunos atendidos nas escolas municipais. Inaugurou o UPA e tem feito tudo para tornar Caratinga melhor e maior. Não é possível citar todas as obras, pois todos os dias há sempre melhoramentos sendo efetuados, além de reuniões e viagens que o cargo exige.

A paz que todos citam como virtude dele, transparece em sua fala, seja com pessoas, seja em seus discursos. Seus pronunciamentos são diretos e corretos, evidenciando a coerência dos argumentos em expressões que todo mundo entende.

É amigo da cultura e tem apoiado as promoções e promotores culturais de forma admirável, dando-nos a conhecer o seu gosto pela literatura e pelas artes em geral. Ele sabe que cultura é tudo o que o ser humano faz para deixar seu pensamento e seu talento nas dobras de tempo.

Que Deus abençoe o Dr. Welington e lhe dê sabedoria, paciência e fortaleza. Que ele se lembre dos votos obtidos nas urnas e da confiança que depositamos nele. E, assim, trabalhe com amor pelo povo e pela cidade esperança. Que Deus conserve seu jeito de paz e de concórdia e também de seu coração bondoso e acolhedor. Que todo bem plantado por suas mãos seja revertido para ele em forma de saúde, alegrias e conquistas. Que ele faça um governo que fique inesquecível a todos e que sirva de exemplo e lições.

Marilene Godinho