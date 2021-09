PM de Meio Ambiente fala sobre preservação e combate a queimadas irregulares e incêndios florestais

CARATINGA- Ontem foi celebrado o Dia da Árvore. Duas ações foram promovidas pela Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos com apoio da Polícia Militar de Meio Ambiente e outros parceiros com o plantio de árvores na Avenida Professor Armando Alves da Silva e uma blitz ecológica na Praça da Estação com a distribuição de mudas.

Em entrevista ao DIÁRIO, sargento Edil, da Polícia Militar de Meio Ambiente, lamentou que a sociedade tem vivido tempos difíceis em relação ao Meio Ambiente. “Mas, também sabemos que ainda existem muitas pessoas envolvidas na preservação, fazendo o plantio de mudas, como fizemos na parte da manhã e agora a tarde fazendo essa distribuição juntamente com órgãos ambientais e a Prefeitura, justamente tentando conscientizar as pessoas a respeito do bom uso dos recursos naturais que temos disponíveis, para que esses recursos possam ter durabilidade não somente para nossa geração. Temos também que pensar no futuro, que mundo nossos filhos, nossos netos, as futuras gerações vão viver”.

O militar fez questão de enaltecer a distribuição das mudas “que vão se tornar árvores e, futuramente, contribuir na preservação do meio ambiente, alegria da cidade, o enfeite de casas, trazendo proteção em relação às casas e muitos outros benefícios”.

A data também foi lembrada para conscientizar a população a respeito das queimadas irregulares e incêndios florestais, que têm acontecido com frequência nos últimos dias em toda a região. “Principalmente, nessa época do ano, de julho até meados de outubro, temos uma época de seca na nossa região, estiagem de chuvas, então, o sol forte, o calor intenso, propaga muito facilmente as chamas dos incêndios. Muitas vezes, uma área que poderia ser menor, devido ao clima e a esse tempo, acabam se tornando áreas grandes de incêndios florestais devido a esse calor que nós temos. Mas, estamos sempre dizendo para as pessoas que nos procuram, a Polícia Militar de Meio Ambiente trabalha diuturnamente no combate aos incêndios florestais, às queimadas ilegais, tudo isso em comum acordo com a comunidade, com auxílio dela, para que possamos ter um Meio Ambiente equilibrado e utilizado de forma sustentável”.

Edil finaliza citando que as penalidades em relação aos crimes e infrações ambientais são “amargas”. “Seja ao produtor ou à pessoa que ocasiona, faz o crime acontecer. Que a população evite as queimadas, os incêndios que acontecem na nossa região, tudo isso para colaborar com a própria vida. Quando uma pessoa evita uma queimada está colaborando com a própria vida dela. Estamos trabalhando para combater este tipo de situação”.

No próximo domingo (26) acontecerá uma Caminhada Ecológica até a Pedra Itaúna: uma ação da Secretaria de Educação e Secretária de Meio Ambiente. Durante o percurso vão acontecer paradas para que os participantes conheçam as espécies de árvores que compõem a área no entorno da Pedra Itaúna.