Família de Sapucaia perde tudo em incêndio e conta com a solidariedade da população

CARATINGA- Uma família do Córrego do Rochedo, em Sapucaia, perdeu tudo em um incêndio que aconteceu no último domingo (25). A casa em que residem Mirnia Aparecida Cardoso Costa de Souza, os filhos de 10, 12 e 16 anos e o esposo foi consumida pelas chamas, deixando um cenário de destruição.

A reportagem conversou com Mirnia, que lamentou o incidente e destaca que a família estava na igreja que fica próxima ao local, quando foram comunicados do incêndio. “Por volta de 20h30 um vizinho escutou muitos estalos, resolvi sair no terreiro e viu um clarão. A casa estava toda incendiada, me chamou na igreja, meu esposo veio correndo. Percebi que tinha acontecido uma coisa muito grave, cheguei em casa estava tudo em chamas”.

Aos poucos as chamas tomaram a maioria dos cômodos e não foi possível salvar muitos pertences. “Tentei salvar algumas coisas, mas, foram só algumas peças de roupa. Estava tudo incendiado por cima na telha e o fogo ia lambendo para dentro da casa afora. Dentro de 10 minutos, não sobrou nada. Os bombeiros vieram após, mas, não deu para salvar nada dentro de casa. O que sobrou foi só a varanda. As camas, colchões acabaram; as paredes têm que demolir porque corre risco de desabar a qualquer momento”.

De acordo com a moradora, não se sabe ainda o que teria provocado o incêndio. Agora, eles aguardam o comparecimento da perícia para fazer os reparos necessários na estrutura da casa, que foi afetada. “Ficaram de vir aqui, até o momento não compareceram, não podemos mexer no local até eles virem. E não temos nem noção do que pode ter provocado. Muita destruição, um cenário bastante triste. Vamos ter que começar do zero, tudo que construímos ao longo de 20 anos e o primeiro passo é limpar e demolir as paredes, para construir tudo novamente. Tem que ter muita força, fé em Deus, porque não é fácil ver tudo que você construiu na vida em poucos minutos virar nada”.

Mirnia está grávida e relatou a frustração com a perda de todo o enxoval que já estava montado. O quarto do bebê também foi consumido pelo fogo. “Já não estava faltando mais nada, eu estava todo feliz, estávamos em colheita, quem mora na roça mexe com ‘panha de café’. Juntei, comprei fralda, tudo que ela precisava até um ano e, simplesmente, não dá para ver nem vestígio do que tinha”.

A família conta com a contribuição e solidariedade de moradores de Caratinga e região. Alguns itens para doação já começaram a ser entregues no local, mas, eles ainda precisam de camas, por exemplo. Além disso, será preciso arcar com os custos das obras para reparos do imóvel. “Todos sabem que material de construção não está barato e precisamos construir, porque tenho três filhos e mais um para chegar até final de setembro. A situação nossa é essa, estamos no tempo, temos só a varanda, o fogo comeu tudo. Estamos ficando aqui e na minha sogra, onde tomamos banho e almoçando. Uma situação muito complicada, que só quem passa sabe como é”.

Quem desejar contribuir pode fazer contato com Mirnia pelo telefone (33) 99995-3942. “Qualquer ajuda nesse momento é muito bem-vinda”.