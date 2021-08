Capacitação ocorreu no último sábado (7)

CARATINGA– No último sábado (7) foi realizado um Curso de Brigadista Florestal Voluntário em Caratinga. O curso foi realizado com o intuito de repassar conhecimento teórico, bem como técnicas e táticas básicas de combate a incêndio florestal, capacitando assim os voluntários para potencial apoio ao Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais em ocorrências dessa natureza.

O curso foi dividido em duas partes. No período matutino a parte teórica, já no período vespertino foi realizado a parte prática. Foi exposto as fundamentações do fogo, seu comportamento em vegetações e as técnicas de combate direto e indireto à incêndios florestais.

Durante a parte operacional houve uma queima controlada para os discentes colocarem os conhecimentos em prática. “Vale ressaltar que a queima foi previamente autorizada pelos órgãos competentes e pelo dono do local, sendo realizada conforme todos os protocolos de segurança”, informa os bombeiros militares, acrescentando que diante do grande procura pelo curso, será ofertado nova turma no próximo sábado, 14/07/2021, que também já está com as vagas esgotadas.

Segundo os bombeiros, foram disponibilizados 20 vagas por turma e após a conclusão do curso pela 2ª turma será confeccionado um plano de chamada entre os participantes, afim de melhor empenhá-los nos atendimentos necessários.

O curso foi realizado em uma parceria entre o 2º Pelotão BM – Caratinga com a Defesa Civil Municipal de Caratinga e Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Caratinga.