Crise e Corrupção: Uma Relação Interdependente

Não é por acaso que em nosso país as palavras “crise” e “corrupção” muitas vezes aparecem juntas. Isso porque, todas as nossas crises atuais tiveram seu início na corrupção do ser humano. Elas só vieram a acontecer porque, inicialmente, encontraram um caminho que poderia ser percorrido por meio da corrupção do homem, que encontra seu sustento na falta de integridade e retidão do mesmo.

Políticos aproveitam-se da corrupção para serem eleitos, esquemas de corrupção escondem quadrilhas de colarinho branco, leis não são cumpridas, por atingirem pessoas “importantes”. Muitos outros exemplos poderiam ser dados, demonstrando que as crises que nós vivemos hoje em nosso país parte da crise de integridade de nossa sociedade. A lei do levar vantagem em tudo a qualquer preço, parece governar todo o nosso povo.

O que é a nossa crise econômica, senão, em grande parte, o resultado de grandes desvios e lavagem de dinheiro, que só foram possíveis por causa da corrupção de alguns homens, que encontra sua base em sua falta de integridade e retidão?

Quando se fala de corrupção, não é simplesmente o sistema que é corrupto, é o homem que é corrupto. O sistema só é corrupto porque os homens que o compõe são corruptos.

Com a palavra “sistema”, não quero dizer só o sistema político, mas qualquer grupo, associação, empresa, etc., todo e qualquer sistema que compõe a nossa sociedade, porque, infelizmente, não é só o nosso sistema político que é corrupto. Todos os sistemas que compõem a nossa sociedade está impregnado por essa doença maléfica chamada “corrupção”. Como eu já disse, a lei do levar vantagem em tudo a qualquer preço parece governar todo o nosso povo.

Diante disso, insisto em dizer; a crise que mais afeta a nossa sociedade é a crise de integridade.

O sistema político, o sistema judiciário, até mesmo o sistema familiar, entre outros, assim como qualquer outro sistema, por menor que ele seja, só reflete aquilo que as pessoas que os compõem são. Então, se todos os sistemas de nossa sociedade estão corruptos, é porque em todos eles há pessoas que se corromperam, permitindo assim, o início da corrupção do próprio sistema.

Assim, a corrupção do sistema, gerado pela falta de integridade das pessoas que o compõe, na maioria das vezes leva a crise, em maior ou menor escala.

Se queremos diminuir ou acabar com a corrupção, devemos trabalhar de forma com que a integridade seja um valor almejável para todos, de maneira que todos possam ser regidos por seus princípios.

Wanderson R. Monteiro

(Bacharel em Teologia pelo ICP – Instituto Cristão de Pesquisas -; Vencedor do Prêmio Marilene Godinho de Literatura, em 2016, na categoria Contos; e em 2017, na categoria Crônicas; e segundo lugar em 2018, também na categoria Crônicas; Coautor dos livros “Além da Palavra”, (Volumes II, e III), “Caratinga 170 Anos: Múltiplos Olhares”, e da revista “Prosa e Verso” – Volume I -)

(São Sebastião do Anta – MG)

