Covid-19: Mais cinco óbitos confirmados

CARATINGA- Caratinga confirmou ontem mais cinco óbitos de pacientes diagnosticados com Covid-19. Todos os pacientes são do sexo masculino.

O primeiro com idade de 84 anos, residente no bairro Dr. Eduardo evoluiu a óbito em sua residência no dia 23 de dezembro de 2020. A confirmação foi e realizada por critério laboratorial na manhã desta terça-feira (05/01).

O segundo paciente com idade de 73 anos, residente no bairro Santo Antônio, estava internado na Casa de Saúde União, tendo evoluído a óbito no dia 26 de dezembro de 2020. A confirmação foi e realizada por critério laboratorial na tarde da última segunda-feira (04/01).

O terceiro paciente com idade de 83 anos, residente no distrito de São João do Jacutinga, estava internado no CASU – Hospital Irmã Denise, tendo evoluído a óbito na noite do último segunda-feira (04/01).

O quarto tinha 64 anos, residente do Centro de Caratinga. Estava internado no Hospital César Leite em Manhuaçu, tendo evoluído a óbito no dia 18 de dezembro de 2020 e informado pela Gerência Regional de Saúde na tarde desta terça-feira (05/01)

Já o quinto paciente com idade de 65 anos, morava no Centro de Caratinga. Ele estava internado no CASU –

Hospital Irmã Denise, tendo evoluído a óbito na noite da última segunda-feira (04/01).

Com esses registros, Caratinga chega a 122 óbitos de pacientes diagnosticados com COVID-19.