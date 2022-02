Covid-19: Mais 11 casos confirmados

CARATINGA- O município confirmou ontem mais 11 casos de covid-19. Os dados foram informados em boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde.

O acumulado até esta terça-feira (22) foi de 12.405 casos confirmados, dos quais 198 seguem em acompanhamento e 11.881 pacientes já são considerados recuperados para a doença. 326 óbitos foram contabilizados desde o início da pandemia.

TESTES RÁPIDOS

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) distribuiu esta semana uma remessa de 682.435 testes rápidos para diagnosticar covid-19. Todos os kits já foram enviados para as Unidades Regionais de Saúde, para repasse aos 853 municípios do Estado.

Os testes rápidos de antígenos (TR-Ag) são destinados, prioritariamente, a pessoas sintomáticas, seguindo a estratégia de Diagnóstico Assistencial descrita no Plano Nacional de Expansão da Testagem (PNE-Teste), do Ministério da Saúde. Caratinga recebeu 2.625 doses nessa última remessa.

A SES-MG orienta que, se possível, as secretarias municipais de Saúde organizem ações de testagem extramuros e também que realizem a triagem de casos de covid-19. “A realização dos TR-Ag para covid-19 é feita pela coleta de amostras por meio de swab nasal ou nasofaríngeo, e os resultados ficam disponíveis em cerca de 30 minutos. Todos os testes realizados devem ser registrados no e-SUS Notifica, independente do resultado positivo ou negativo.”, destaca