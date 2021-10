Covid-19: 28 casos em acompanhamento e 310° óbito

CARATINGA- Caratinga segue com 28 casos de covid-19 em acompanhamento e registrou o 310° óbito de paciente diagnosticado com a doença. Os dados foram informados por meio do Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde.

O acumulado até esta segunda-feira (4) é de 10.055 casos confirmados, dos quais 9.717 pacientes já são considerados recuperados para a doença. O 310° óbito é de uma paciente de 75 anos, residente no bairro Santa Cruz, que estava internada no CASU – Hospital Irmã Denise, tendo evoluído a óbito na manhã de ontem.