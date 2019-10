Confusão em Ubaporanga termina com uma pessoa baleada

UBAPORANGA – Uma pessoa foi baleada em uma confusão ocorrida na noite desta segunda-feira (14) na praça Virgílio da Silva Rezende, centro de Ubaporanga.

Conforme registro policial, uma guarnição foi avisada a respeito do disparo de arma de fogo. A informação apontava que o autor do disparo é Enock Sales, 61 anos, que é militar da reserva. A esposa do suspeito foi ouvida pelos policiais. Ela contou que próximo a sua residência estava havendo uma briga e que um indivíduo, posteriormente identificado como Jeferson Leonardo da Silva, 32, estava agredindo, com socos e chutes, Sebastião Hilton da Rocha Carneiro, 44 anos, mais conhecido como ‘Carequinha’. Ela acrescentou que Enock tentou intervir, mas Jeferson voltou-se contra ele, tentando agredi-lo. Nesse momento, segundo relatado na ocorrência, Enock depois de dialogar e não ser atendido, sacou sua arma de fogo efetuando um único disparo que atingiu a vítima.

Jeferson foi levado para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga. Ele sofreu perfuração na região abdominal.

O suspeito de ter efetuado o disparo fugiu e não tinha sido detido até o final dessa edição. De acordo com informações da Polícia Militar, pelo fato do suposto autor não ter agido no exercício de sua função, pois já se encontra na reserva, o caso será tratado pela justiça comum.