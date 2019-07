Confirmados quatro casos de H1N1 em Caratinga

CARATINGA- Até o momento foram notificados no município de Caratinga oito casos suspeitos de Influenza H1N1, dos quais quatro foram confirmados através de exames laboratoriais realizados pela Fundação Ezequiel Dias (FUNED), após coleta de material realizada pelo Departamento de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde de Caratinga. As informações foram divulgadas na noite de quarta-feira (3), no Informe Epidemiológico.

Com relação aos outros quatro casos notificados, dois foram descartados, um deles de um dos pacientes que evoluiu a óbito, sendo o segundo óbito descartado por critério clínico epidemiológico.

“Logo após os pacientes serem diagnosticados com suspeita clínica para Influenza H1N1 foram medicados e tendo evoluído satisfatoriamente, com exceção dos dois óbitos que não tiveram diagnósticos confirmados para H1N1”, frisa o boletim.

A medicação para tratamento de pacientes suspeitos de H1N1 é disponibilizado pela Rede Pública de Saúde, através da Unidade de Assistência Farmacêutica (Farmácia Municipal), o qual é fornecido aos pacientes mediante a apresentação da prescrição médica e ficha de notificação.