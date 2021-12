Comércio na zona rural de Caratinga é alvo de assaltantes e tem prejuízo de R$ 16 mil

CARATINGA – Nessa última quarta-feira (8), um comércio localizado no distrito de Vale Verde de Minas, zona rural de Caratinga, foi alvo de assaltantes, que fugirem levando 16 mil reais.

A vítima contou que possui em seu estabelecimento comercial denominado um posto de atendimento do “Caixa Aqui” e, que nesta data dois indivíduos em uma motocicleta Honda Bros, de cor verde chegaram ao local.

De acordo com a vítima, deles estava de posse de uma arma de fogo, aparentando ser um revólver calibre 38, e o outro com um pet contendo gasolina, ameaçando atear fogo no posto de atendimento. Eles anunciaram o assalto e subtraíram a quantia de aproximadamente R$16 mil, fugindo sentido a Ipatinga pela BR- 458.

Segundo a vítima e as testemunhas, um dos autores era alto, forte, de pele morena, usava na ocasião uma capa de chuva preta e capacete branco; o outro autor era mais baixo, claro, usava roupa escura e uma touca preta.

Uma testemunha relatou que conseguiu visualizar as letras P e D na placa da motocicleta utilizada pelos autores. O local do fato possui circuito de vigilância, porém não foi possível identificar a placa da moto.

Em contato com o Copom de Ipatinga, os militares obtiveram a informação que dia 30 de novembro 2021, houve uma ocorrência de um roubo de uma motocicleta Bros de cor verde, placa OPD – 4635, e que possivelmente foi utilizada em um assalto em Ipatinga, nessa segunda-feira (7).

Foi feito rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.