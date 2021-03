Com Covid-19, Agnaldo Timóteo é internado em UTI no Rio

DA REDAÇÃO– A família do cantor e compositor Agnaldo Timóteo, 84, emitiu comunicado à imprensa informando que nesta quarta-feira (17), pela manhã, o caratinguense foi diagnosticado com Covid-19.

O cantor encontra-se na UTI do Hospital Casa São Bernardo, Barra da Tijuca, RJ. O boletim médico está sendo transmitido diariamente somente para a família. “Uma imensa corrente de fé, está formada, em prol do restabelecimento do seu quadro de saúde! A família agradece o carinho e as orações que vem recebendo de inúmeras pessoas e registra um agradecimento especial para Rede Hospital Casa, que vem dedicando com a máxima excelência, o atendimento prestado ao nosso querido Agnaldo Timóteo”, disseram familiares.